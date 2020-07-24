Мел Гибсон переболел коронавирусом под вымышленным именем

Мел Гибсон перенес смертельный коронавирус / Reuters

Исполнитель полвагона знаменитых ролей в Голливуде 64-летний Мел Гибсон подхватил COVID-19 еще в апреле 2020 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Актер применил все методы и средства, чтобы скрыть это от СМИ, сообщает People.

Журналисты издания подозревают, что Мел Гибсон лечился под чужим именем. А сейчас раскрылась правда.

"У него был положительный результат на коронавирус в апреле, он неделю провел в больнице. Медики прописали ему препараты и следили за его состоянием здоровья. С тех пор он не раз проверялся на COVID-19, но теперь они отрицательные", - рассказал источник издания.

Известно, что артист заболел сразу после Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон, которые активно делились с поклонниками.

Напомним, в США ученые прошли новый этап в борьбе с коронавирусом