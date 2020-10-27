Мендель подтвердила вспышку коронавируса в Офисе президента

Два заместителя главы Офиса президента заболели коронавирусом.
Два заместителя главы Офиса президента заболели коронавирусом. Еще у нескольких его замов подозревают коронавирус.
Известно, что коронавирусом заболела замглавы ОП Юлия Ковалив. Сейчас она на самоизоляции. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии УП.
Второй заболевший коронавирусом заместитель главы Офиса президента Украины Ермака - Андрей Смирнов.
"Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сказала Мендель.
Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.
В то же время Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья.
"К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сказала Ковалив.
Коронавирус у политиков – о чем сообщалось ранее:
- 1 октября стало известно, что нардеп от Слуги народа Жан Беленюк подхватил опасный коронавирус.
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус.
- 29 сентября пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус.