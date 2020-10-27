Мендель подтвердила вспышку коронавируса в Офисе президента

Юлия Мендель подтверлила вспышку коронавируса в ОП / Главред

Два заместителя главы Офиса президента заболели коронавирусом. Еще у нескольких его замов подозревают коронавирус.

Известно, что коронавирусом заболела замглавы ОП Юлия Ковалив. Сейчас она на самоизоляции. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии УП.

Второй заболевший коронавирусом заместитель главы Офиса президента Украины Ермака - Андрей Смирнов.

"Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сказала Мендель.

Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.

В то же время Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья.

"К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сказала Ковалив.

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