Мендель заразилась COVID-19 раньше Зеленского – СМИ

У пресс-секретаря президента диагноз подтвердился примерно за неделю до того, как заболел сам Зеленский.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заразилась коронавирусом. Причем положительный результат теста на COVID-19 она получила примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источник.
Болезнь якобы подтвердилась и у советника Ермака Михаила Подоляка.
Кроме того, по данным издания, за время пандемии на коронавирусом заболели 75 народных депутатов, то есть каждый шестой избранник. А в аппарате парламента заразились 77 сотрудников, 31 из них до сих пор не выздоровел. Кроме того сейчас болеют 14 работников секретариата парламента.
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Напомним:
- 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он жаловался на повышенную температуру, диагноз подтвердил положительный тест на COVID-19.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак также заразился коронавирусом.
- 10 ноября первая леди Елена Зеленская рассказала, что президент чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Автор: Анна Багрий