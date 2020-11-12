Мендель заразилась COVID-19 раньше Зеленского – СМИ

Мендель заразилась коронавирусом/ Facebook/Юлія Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заразилась коронавирусом. Причем положительный результат теста на COVID-19 она получила примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источник.

Болезнь якобы подтвердилась и у советника Ермака Михаила Подоляка.

Кроме того, по данным издания, за время пандемии на коронавирусом заболели 75 народных депутатов, то есть каждый шестой избранник. А в аппарате парламента заразились 77 сотрудников, 31 из них до сих пор не выздоровел. Кроме того сейчас болеют 14 работников секретариата парламента.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 11 ноября: за сутки более 10 тысяч новых больных и почти 200 жертв

Напомним: