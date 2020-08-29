Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина

В Ивано-Франковске назревает бунт из-за ужесточения карантина / УНИАН

Коронавирус в Ивано-Франковской области за последние сутки выявили у 182 жителей, всего в области 8843 случая коронавируса. Ивано-Франковск центральные власти отнесли к "красной зоне" карантина, но мэр города Руслан Марцинкив назвал это решение необоснованным и выступил за то, чтобы его отменить.

Об этом Руслан Марцинкив сказал в видеообращении, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Отметим, в своем обращении городской глава Ивано-Франковска призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Происходит политический шантаж запада Украины", - сказал Марцинкив.

Также он добавил, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.

"Я призываю мирным способом выражать свой протест", - сказал мэр.

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм.

Решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, оно вступает в силу с 31 августа.

В "красную зону" карантина, в частности, попали Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, а также Городенковский, Косовский, Тисменицкий районы Ивано-Франковской области.