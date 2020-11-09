Мэра Николаева поразил Covid-19 и пневмония

Сенкевич заболел коронавирусом / УНИАН

Мэр Николаева Александр Сенкевич заразился коронавирусом.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили Covid-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден уйти на самоизоляцию", - сказано в его сообщении в Facebook.

По словам Сенкевича, продолжит поработать дистанционно, поскольку в городе "в самом разгаре" запуск отопления.

"Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы", - пишет он.

Горожане пожелали мэру скорейшего выздоровления.

"Выздоровления и без последствий";

"Скорейшего выздоровления, крепкого здоровья. Победы во втором туре";

"Все преодолеете! Вы молоды и здоровы, а, главное, ваш позитив преодолеет все!";

"Кто! Кто заразил мера? Где охрана была?..";

"Выздоравливайте и побеждайте!"

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