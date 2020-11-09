Мэра Николаева поразил Covid-19 и пневмония

Глава города отправился на самоизоляцию.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заразился коронавирусом.
"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили Covid-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден уйти на самоизоляцию", - сказано в его сообщении в Facebook.
По словам Сенкевича, продолжит поработать дистанционно, поскольку в городе "в самом разгаре" запуск отопления.
"Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы", - пишет он.
Горожане пожелали мэру скорейшего выздоровления.
"Выздоровления и без последствий";
"Скорейшего выздоровления, крепкого здоровья. Победы во втором туре";
"Все преодолеете! Вы молоды и здоровы, а, главное, ваш позитив преодолеет все!";
"Кто! Кто заразил мера? Где охрана была?..";
"Выздоравливайте и побеждайте!"
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.