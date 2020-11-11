Мест не будет даже в коридорах: Шмыгаль объяснил введение нового карантина

Шмыгаль объяснил, зачем нужны новые карантинные ограничения / УНИАН

Новый карантин нужен, поскольку к середине декабря в больницах Украины могут закончиться места для пациентов с COVID-19. Такой сценарий возможен, если не вводить новые ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания правительства, которое транслировалось онлайн в среду, 11 ноября, Шмыгаль подчеркнул, что задача правительства - не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня.

"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - заявил Шмыгаль.

Отметим, коронавирус в Украине выявили за последние сутки еще у +10 611 человек. По состоянию на среду, 11 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 947 человек. За сутки умер 191 пациент.

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