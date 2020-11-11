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Мест не будет даже в коридорах: Шмыгаль объяснил введение нового карантина

11 ноября 2020, 16:19

Задача правительства - не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, объяснил Шмыгаль.

Шмыгаль
Шмыгаль объяснил, зачем нужны новые карантинные ограничения / УНИАН

Новый карантин нужен, поскольку к середине декабря в больницах Украины могут закончиться места для пациентов с COVID-19. Такой сценарий возможен, если не вводить новые ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания правительства, которое транслировалось онлайн в среду, 11 ноября, Шмыгаль подчеркнул, что задача правительства - не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня.

"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - заявил Шмыгаль.

Отметим, коронавирус в Украине выявили за последние сутки еще у +10 611 человек. По состоянию на среду, 11 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 947 человек. За сутки умер 191 пациент.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 11 ноября, правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
  • 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране.
  • 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

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