"Мест нет": в Киеве врач умолял госпитализировать больного с пневмонией

Больницы переполнены больными коронавирусом / УНИАН

В Киевской области скорая помощь категорически отказалась госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией и задышкой, у которого было поражено 70% легких.

Видео записи телефонного разговора семейного врача обнародовала ресурс Pavlovsky News.

Медик из Софиевской-Борщаговки заверил скорую, что пневмония его пациента подтверждена КТ и рентгеном. По словам врача, мужчина нуждается в крайне срочной госпитализации и лечении в стационаре, поскольку может в ближайшее время умереть. Он добавляет, что коронавирус не подтвержден, поскольку тест делают очень долго.

Разговор врача с сотрудницей службы скорой помощи:

Врач: Это семейный врач по поводу больного на госпитализацию

Оператор: Куда?

Врач: Не знаю, вы должны мне помочь куда его ложить. Теста на ПЦР мы не получили до сих пор.

Оператор: Какая сатурация сейчас?

Врач: Не знаю, он дома сейчас находится. Конкретно на данный момент у него двусторонняя пневмония с поражением 70 процентов на КТ легких. Задышка. Мне нужно человека куда-то ложить, у него двустороння пневмония. Нет ПЦР теста, скорее всего сегодня будет.

Оператор: Я вас очень плохо слышу. 70 процентов поражения?

Врач: Да. Подтверждено на КТ, 70-80 процентов.

Оператор: Откуда вы звоните?

Врач: Софиевская-Борщаговка. Больной сейчас находится дома, он же целый день не может сидеть у меня в кабинете. Он целый день на телефоне уже с ума сходит на самом деле.

Оператор: Я понимаю, что сходит. Мне хоть домой его к себе вези, верите?

Врач: А мне что делать, двусторонняя пневмония у человека…

Оператор: Я не знаю, сегодня на подозрение ни одного места вообще нет.

Врач: Но у него пневмония, не подозрение. Подтвержденная пневмония.

Оператор: У него просто пневмония. Вы ему ковид ставили, нет? Я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить. Сейчас пишут все ковид под вопрос. Я не могу сегодня никуда ее…

Врач: Если ковид не под вопросом? Там двусторонняя пневмония, 70 процентов поражения. Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?

Оператор: Я не знаю, что мне делать с ним и с вами. Честно не знаю, что. Я не знаю, кто его возьмет.

Врач: Ну а я откуда должен знать. Мне дали номер Боярки начмеда. Я туда звонил, мне там вообще ничего… Почему я должен звонить туда договариваться? Я должен искать?

Оператор: А я вам говорю, что вы его лечите сейчас на дому, потому что у меня сейчас подозрений не берет ни одно лечебное учреждение.

Врач: 70 процентов поражения легких, как я его могу лечить дома?

Оператор: Вас дали номер телефона Зубко, пожалуйста, договаривайтесь. Возьмет — перевезем.

Врач: Причем номер телефона Зубко. Вы скора медицинская помощь, я звоню вам. Потому что я не знаю куда ложить больного. Он не должен быть дома.

Оператор: А я вам говорю — нет ни одного места по области на подозрение. Я не знаю, что в этой ситуации делать. У меня нет ни одного места на подозрение.

Врач: Я не знаю, что вам сказать. То есть вы официально отказываете его забирать куда-то? Он должен лежать дома с двусторонней пневмонией, отдышкой и пусть себе умирает.

Оператор: Какая сатурация, спрашиваю…

Врач: 93

Оператор: Сейчас скажет мне — нормально 93. 94 сатурация — отказ. Я не знаю что с ними делать.

Врач: Вот реально, что мне делать с этим больным?

Оператор: А что мне делать?

Врач: Куда-то его везти надо.

Оператор: У меня на сегодня, я вам объясняю, Переяслав дал 4 места позитива, 1 мужской. Боярка мне дала три мужских и два женских. Все.

Врач: Вы понимаете, что он клинически не идет на подозрение. Клинически он однозначно, что он ковид. Единственное, что все упирается в этот ПЦР. Но ПЦР нет до этих пор. Так что делать? Я с самого утра звоню вам…

Оператор: Я не знаю…

Врач: Ложите его туда где должны быть подтвержденные.

Оператор: Ну куда я его положу, у меня пневмонию не берут без ковида.

Врач: С двусторонней пневмонией не берут?

Оператор: Не берут.

Врач: А если экспресс метод сделать, какой-нибудь, только для галочки.

Оператор: Я не знаю, у меня нет тестов, что я могу сделать.

Врач: На "скорой" нет экспресс-тестов?

Оператор: Конечно нет. Если бы у нас были, никто бы с вами дела не имел. Ни одного теста у меня нет. Все тесты у вас. Экспресс тесты, ПЦР, все у вас. У нас же ничего нет. Я не знаю, что мне делать.

Врач: На приемном отделении должны быть экспресс-тесты. В любом месте… Его нужно положить.

Оператор: У него направление есть на руках?

Врач: Есть, я еще с самого утра написал. У него на госпитализацию. Все там написал. Госпитальная двусторонняя пневмония. Вирусное под вопросом. Дыхательная недостаточность есть. У него подтвержден рентген, на КТ подтверждено.

Оператор: Вы ковид ему написали в направлении?

Врач: Написал.

Оператор: Ну вот и все, этот вопрос все решает. Вот этот вопрос все решает. Если бы там не было ковида то еще можно было бы где-то пристроить. Ковид под вопросом все решает.

Оператор: Я попробую, если я не пристрою я вас наберу.

Врач: Спасибо, что мне больному сказать?

Оператор: Я не знаю. Я реально не знаю, что сказать больному. Гарантии я никакой дать не могу. У меня отказы на подозрения.

Врач: Если я не буду ему писать "ковид под вопросом", а просто пневмония?

Оператор: Не знаю, даже не знаю. Сегодня не берут.

Врач: Вы же понимаете, что это не какой-то маленький участок пневмонии. Это двустороннее повреждение легких. Только стационарное лечение, исключительно. Его в любом случае надо куда-то ложить. Куда — ему без разницы. Хоть в Киеве, хоть в области.

Оператор: Я вам сказала по области все места, которые мне дали. Я не знаю куда из девать, хоть к себе домой их забирай. Честное слово. Если бы были места и речи бы не было. Пока были места мы госпитализировали всех. Сейчас буду пробывать по всем звонить, кто возьмет — я не знаю. Он поедет в любое лечебное заведение?

Врач: Ну... да. Его куда-нибудь надо ложить.

Оператор: Я сейчас буду обзванивать всю область.

Врач: Хорошо, я ему скажу, чтобы он ждал.

Оператор: Я не знаю, найду ли я. Не обнадежьте человека, ибо не знаем, что будет.

Врач: Хорошо, спасибо.

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