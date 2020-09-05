"Мест нет": в Киеве врач умолял госпитализировать больного с пневмонией

В скорой помощи отказали медику в лечении его пациента, пообещав возможную помощь в будущем.
В Киевской области скорая помощь категорически отказалась госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией и задышкой, у которого было поражено 70% легких.
Видео записи телефонного разговора семейного врача обнародовала ресурс Pavlovsky News.
Медик из Софиевской-Борщаговки заверил скорую, что пневмония его пациента подтверждена КТ и рентгеном. По словам врача, мужчина нуждается в крайне срочной госпитализации и лечении в стационаре, поскольку может в ближайшее время умереть. Он добавляет, что коронавирус не подтвержден, поскольку тест делают очень долго.
Разговор врача с сотрудницей службы скорой помощи:
Врач: Это семейный врач по поводу больного на госпитализацию
Оператор: Куда?
Врач: Не знаю, вы должны мне помочь куда его ложить. Теста на ПЦР мы не получили до сих пор.
Оператор: Какая сатурация сейчас?
Врач: Не знаю, он дома сейчас находится. Конкретно на данный момент у него двусторонняя пневмония с поражением 70 процентов на КТ легких. Задышка. Мне нужно человека куда-то ложить, у него двустороння пневмония. Нет ПЦР теста, скорее всего сегодня будет.
Оператор: Я вас очень плохо слышу. 70 процентов поражения?
Врач: Да. Подтверждено на КТ, 70-80 процентов.
Оператор: Откуда вы звоните?
Врач: Софиевская-Борщаговка. Больной сейчас находится дома, он же целый день не может сидеть у меня в кабинете. Он целый день на телефоне уже с ума сходит на самом деле.
Оператор: Я понимаю, что сходит. Мне хоть домой его к себе вези, верите?
Врач: А мне что делать, двусторонняя пневмония у человека…
Оператор: Я не знаю, сегодня на подозрение ни одного места вообще нет.
Врач: Но у него пневмония, не подозрение. Подтвержденная пневмония.
Оператор: У него просто пневмония. Вы ему ковид ставили, нет? Я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить. Сейчас пишут все ковид под вопрос. Я не могу сегодня никуда ее…
Врач: Если ковид не под вопросом? Там двусторонняя пневмония, 70 процентов поражения. Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?
Оператор: Я не знаю, что мне делать с ним и с вами. Честно не знаю, что. Я не знаю, кто его возьмет.
Врач: Ну а я откуда должен знать. Мне дали номер Боярки начмеда. Я туда звонил, мне там вообще ничего… Почему я должен звонить туда договариваться? Я должен искать?
Оператор: А я вам говорю, что вы его лечите сейчас на дому, потому что у меня сейчас подозрений не берет ни одно лечебное учреждение.
Врач: 70 процентов поражения легких, как я его могу лечить дома?
Оператор: Вас дали номер телефона Зубко, пожалуйста, договаривайтесь. Возьмет — перевезем.
Врач: Причем номер телефона Зубко. Вы скора медицинская помощь, я звоню вам. Потому что я не знаю куда ложить больного. Он не должен быть дома.
Оператор: А я вам говорю — нет ни одного места по области на подозрение. Я не знаю, что в этой ситуации делать. У меня нет ни одного места на подозрение.
Врач: Я не знаю, что вам сказать. То есть вы официально отказываете его забирать куда-то? Он должен лежать дома с двусторонней пневмонией, отдышкой и пусть себе умирает.
Оператор: Какая сатурация, спрашиваю…
Врач: 93
Оператор: Сейчас скажет мне — нормально 93. 94 сатурация — отказ. Я не знаю что с ними делать.
Врач: Вот реально, что мне делать с этим больным?
Оператор: А что мне делать?
Врач: Куда-то его везти надо.
Оператор: У меня на сегодня, я вам объясняю, Переяслав дал 4 места позитива, 1 мужской. Боярка мне дала три мужских и два женских. Все.
Врач: Вы понимаете, что он клинически не идет на подозрение. Клинически он однозначно, что он ковид. Единственное, что все упирается в этот ПЦР. Но ПЦР нет до этих пор. Так что делать? Я с самого утра звоню вам…
Оператор: Я не знаю…
Врач: Ложите его туда где должны быть подтвержденные.
Оператор: Ну куда я его положу, у меня пневмонию не берут без ковида.
Врач: С двусторонней пневмонией не берут?
Оператор: Не берут.
Врач: А если экспресс метод сделать, какой-нибудь, только для галочки.
Оператор: Я не знаю, у меня нет тестов, что я могу сделать.
Врач: На "скорой" нет экспресс-тестов?
Оператор: Конечно нет. Если бы у нас были, никто бы с вами дела не имел. Ни одного теста у меня нет. Все тесты у вас. Экспресс тесты, ПЦР, все у вас. У нас же ничего нет. Я не знаю, что мне делать.
Врач: На приемном отделении должны быть экспресс-тесты. В любом месте… Его нужно положить.
Оператор: У него направление есть на руках?
Врач: Есть, я еще с самого утра написал. У него на госпитализацию. Все там написал. Госпитальная двусторонняя пневмония. Вирусное под вопросом. Дыхательная недостаточность есть. У него подтвержден рентген, на КТ подтверждено.
Оператор: Вы ковид ему написали в направлении?
Врач: Написал.
Оператор: Ну вот и все, этот вопрос все решает. Вот этот вопрос все решает. Если бы там не было ковида то еще можно было бы где-то пристроить. Ковид под вопросом все решает.
Оператор: Я попробую, если я не пристрою я вас наберу.
Врач: Спасибо, что мне больному сказать?
Оператор: Я не знаю. Я реально не знаю, что сказать больному. Гарантии я никакой дать не могу. У меня отказы на подозрения.
Врач: Если я не буду ему писать "ковид под вопросом", а просто пневмония?
Оператор: Не знаю, даже не знаю. Сегодня не берут.
Врач: Вы же понимаете, что это не какой-то маленький участок пневмонии. Это двустороннее повреждение легких. Только стационарное лечение, исключительно. Его в любом случае надо куда-то ложить. Куда — ему без разницы. Хоть в Киеве, хоть в области.
Оператор: Я вам сказала по области все места, которые мне дали. Я не знаю куда из девать, хоть к себе домой их забирай. Честное слово. Если бы были места и речи бы не было. Пока были места мы госпитализировали всех. Сейчас буду пробывать по всем звонить, кто возьмет — я не знаю. Он поедет в любое лечебное заведение?
Врач: Ну... да. Его куда-нибудь надо ложить.
Оператор: Я сейчас буду обзванивать всю область.
Врач: Хорошо, я ему скажу, чтобы он ждал.
Оператор: Я не знаю, найду ли я. Не обнадежьте человека, ибо не знаем, что будет.
Врач: Хорошо, спасибо.
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