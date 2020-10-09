Мест в больницах нет: чиновники назвали Харьков "черной" зоной

Ежедневно в городе госпитализируют рекордное количество пациентов с коронавирусом.
Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что больницы Харькова и области на 100% заполнены пациентами с осложнениями вследствие заражения коронавирусом.
"Фактически у нас оранжевая зона. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек самом деле сейчас является стопроцентной. Для того чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо пять дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%", – цитирует харьковского чиновника Укринформ.
По словам главы ОГА, крупнейший в стране областной город остается в "оранжевой" зоне только потому, что свободными остаются койки, выделенные для детей и беременных.
Кучер подчеркнул, что количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов. В ближайшее время власти выделят еще 320 коек в областных и городских медучреждениях.
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Коронавирус в Украине:
Накануне министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом.
В Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.