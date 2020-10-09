Мест в больницах нет: чиновники назвали Харьков "черной" зоной

В Харькове обеспокоены эпидемиологической ситуацией в городе / УНИАН

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что больницы Харькова и области на 100% заполнены пациентами с осложнениями вследствие заражения коронавирусом.

"Фактически у нас оранжевая зона. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек самом деле сейчас является стопроцентной. Для того чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо пять дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%", – цитирует харьковского чиновника Укринформ.

По словам главы ОГА, крупнейший в стране областной город остается в "оранжевой" зоне только потому, что свободными остаются койки, выделенные для детей и беременных.

Кучер подчеркнул, что количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов. В ближайшее время власти выделят еще 320 коек в областных и городских медучреждениях.

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