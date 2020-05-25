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В Киеве возобновило работу метро

25 мая 2020, 07:52

Столичная подземка открылась утром 25 мая, поезда курсируют согласно графику.

Метро
В Киеве открыли метро / УНИАН

Киевский метрополитен восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Поезда начали курсировать 25 мая, как и было запланировано.

Отметим, подземный пассажирский транспорт Киева возобновил работу после длительного перерыва – из-за карантина метро закрыли 17 марта.

Сейчас поезда курсируют согласно графику. На станции пассажиров допускают в масках, работники метро напоминают о соблюдении безопасной дистанции. По состоянию на 7:30 утра очередей и повышенного пассажиропотока зафиксировано не было.

Читайте такжеОткроют, чтобы закрыть: министр ошарашил прогнозом по работе метроНапомним, ранее сообщалось, с понедельника, 25 мая, в Киеве откроют метро. В КГГА рассказали, кого не пустят в подземку после старта ее работы.

Как говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, в киевском метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, без защитной маски вход в метро будет запрещен.

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