Метро в Киеве могут снова закрыть: в Минздраве назвали условие

Все будет зависеть от того, в какой зоне карантина окажется столица.
Если в Киеве будет продолжать расти число зараженных коронавирусом и столица Украины окажется в "красной" зоне карантина, то в городе могут прекратить работу метро и другой общественный транспорт.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".
"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", – сказал Ляшко.
В таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены.
"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", – подчеркнул Ляшко.
Коронавирус в Киеве - последние новости:
- По состоянию на понедельник, 2 ноября, в столице зафиксировали уже 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус. За минувшие 24 часа обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве.
- По состоянию на воскресенье коронавирус в столице Украины диагностировали почти у 700 человек.
- По состоянию на субботу, 31 октября, коронавирус в Киеве установил антирекорд. За 24 часа был обнаружен +781 новый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 21 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- С понедельника, 2 ноября, в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование. В регионах, которые попали в красную зону, введут ряд ограничений. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.
Автор: Анна Багрий