Метро в Киеве могут снова закрыть: в Минздраве назвали условие

Работу может прекратить не только метро, но и другой общественный транспорт / Фото Reuters

Если в Киеве будет продолжать расти число зараженных коронавирусом и столица Украины окажется в "красной" зоне карантина, то в городе могут прекратить работу метро и другой общественный транспорт.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", – сказал Ляшко.

В таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены.

"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", – подчеркнул Ляшко.

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