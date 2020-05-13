Вирусолог назвала настоящую причину закрытия метро

Работа общественного транспорта без метро не имеет смысла - вирусолог / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к Кабмину и призвал его дать разрешение на открытие метро в Киеве с 25 мая в обычном режиме.

В комментарии Главреду заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко объяснила, что на самом деле, закрытие метро никак не связано с эпидемией коронавируса в Украине.

"Еще в самом начале, когда закрывали метро, я настаивала на том, что его не нужно было закрывать – достаточно было лишь надеть на всех его пассажиров маски. Но, по факту причина его открытия отнюдь не в коронавирусе. Метрополитен - это дотационное предприятие и на его закрытии власти просто экономят", - заявила вирусолог.

Читайте такжеКогда ждать открытия метро в Украине: Шмыгаль дал прогнозПо ее мнению, власти, говоря об отсрочке запуска общественного транспорта, поступают неправильно.

"Транспорт должен ходить. Мы в этом вопросе не самые умные - во всём мире транспорт работает, а люди в нем ездят в масках и перчатках. Но без метро в маршрутах наземного общественного транспорта нет никакого смысла, поскольку весь он ходит до метро и вместо того, чтобы помогать людям добираться на работу, он часто ходит пустым", - добавила Мироненко.

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, как будет работать метро после карантина.