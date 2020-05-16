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Коронавирус у Саакашвили: у экс-президента Грузии ответили на слухи

16 мая 2020, 21:28

Дарина Чиж прокомментировала информацию об инфицировании экс-президента Грузии COVID-19.

Саакашвили
Появились слухи о заражении Михаила Саакашвили коронавирусом / Reuters

Пресс-секретарь главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили Дарина Чиж прокомментировала информацию о том, что у экс-президента Грузии нашли коронавирус.

В своем Facebook она опровергла распространенную рядом СМИ информацию и подчеркнула, что Саакашвили здоров.

"Саакашвили здоров! Отдыха не будет", – написала Чиж в сообщении в соцсети.

Ранее информацию о том, что Саакашвили заразился коронавирусом опубликовал Telegram-канал Темный рыцарь.

"Саакашвили заболел коронавирусом", - говорились в сообщении Темного рыцаря.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат, олигарх  Вадим Новинский заявил о том, что заразился коронавирусом.

Михаил Саакашвили коронавирус новости Украины Covid-19
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