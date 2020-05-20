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Звезда Кривого Зеркала попал в больницу с подозрением на Covid-19

20 мая 2020, 11:48

Артист Кривого зеркала Михаил Вашуков проверяется на коронавирус

Михаил Ващуков
Михаил Ващуков / Vk.com

Михаил Вашуков попал в больницу с пневмонией, и ему провели тесты на коронавирус, сообщил 5 Канал несколько дней назад. В то же время, сам Ващуков в комментарии изданию РИА Новости заявил, что он не госпитализирован, но анализы в больницу делать приезжал.

Вашуков подтвердил агентству, что действительно проходил обследование, а также сдал тест на коронавирусную инфекцию, но его результатов пока нет.

"Я просто ходил делать КТ, и все. Я дома нахожусь. Все нормально. Вчера сделал, сегодня жду ответ, — ответил артист на вопрос о тесте на коронавирус.

До этого переполох поднялся когда РенТВ объявило, что Михаил Ващуков попал в больницу в Пушкино в тяжелом состоянии.

Результаты теста на коронавирус должны прийти уже 20-21 мая.

Артист Михаил Ващуков 61-года, известен своим участием в шоу Кривое Зеркало в России.

Напомним, что украинский певец Назар Савко заразился коронавирусом, и болезнью переболела вся его семья.

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