Звезда Кривого Зеркала попал в больницу с подозрением на Covid-19

Михаил Ващуков / Vk.com

Михаил Вашуков попал в больницу с пневмонией, и ему провели тесты на коронавирус, сообщил 5 Канал несколько дней назад. В то же время, сам Ващуков в комментарии изданию РИА Новости заявил, что он не госпитализирован, но анализы в больницу делать приезжал.

Вашуков подтвердил агентству, что действительно проходил обследование, а также сдал тест на коронавирусную инфекцию, но его результатов пока нет.

"Я просто ходил делать КТ, и все. Я дома нахожусь. Все нормально. Вчера сделал, сегодня жду ответ, — ответил артист на вопрос о тесте на коронавирус.

До этого переполох поднялся когда РенТВ объявило, что Михаил Ващуков попал в больницу в Пушкино в тяжелом состоянии.

Результаты теста на коронавирус должны прийти уже 20-21 мая.

Артист Михаил Ващуков 61-года, известен своим участием в шоу Кривое Зеркало в России.

Напомним, что украинский певец Назар Савко заразился коронавирусом, и болезнью переболела вся его семья.