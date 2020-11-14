Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики

Восстановление экономики произойдет из-за появления вакцины от COVID-19.
Мировая экономика будет пребывать в кризисе в течение ближайших 3-4 месяцев. Однако после того как появится вакцина от COVID-19, последует восстановление работы ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса, что поспособствует взрывному росту экономики.
Согласно прогнозу миллиардера Билла Акмана, который он озвучил изданию Forbes, одной из главных проблем сферы ресторанного бизнеса является невозможность работы кафе и ресторанов на открытом воздухе, как это происходило в летнюю пору года. Такие заведения вынуждены будут закрываться. Как только появится вакцина от коронавируса, произойдет резкая вспышка деятельности гостиничного и ресторанного бизнеса.
Владелец ресторанного бизнеса Акман, в заведениях которого работают бренды ресторанов Starbucks, Burger King и Popeye, также прогнозирует развитие туристического бизнеса, что также поспособствует увеличению числа посетителей ресторанов и дальнейшему экономическому развитию.
"Я думаю, что будет взрывной рост числа путешествий, когда люди будут питаться вне дома и захотят жить своей жизнью... Так что сочетание этих факторов может привести к некоторому хорошему, надеюсь, взрывному росту", - подчеркнул бизнесмен.Читайте такжеЧто будет с мировой экономикой после коронавируса
Издание подчеркивает, что с момента начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Акману удалось заработать 2,6 миллиарда долларов.
Влияние пандемии COVID-19 на экономику
- Согласно докладу экспертов Всемирного банка, мировая экономика столкнулась с самым серьезным спадом за последние 80 лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. По причине эпидемии за чертой бедности оказались уже более 100 миллионов человек по всему миру. К концу 2021 года цифра может вырасти до 150 миллионов.
- Экономист Уорвик Маккибин полагает, что из-за коронавируса мировая экономика к 2025 году может потерять до 35 триллионов долларов. Эпидемия продолжается, а массовая вакцинация, скорее всего, начнется только в середине 2021 года.
- Многие европейские страны имеют возможность вводить тотальные карантинные ограничения для борьбы с COVID-19. В Украине Минздрав рекомендует жесткий карантин, однако экономические показатели государства не позволяют этого сделать.