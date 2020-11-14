Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики

Развитие ресторанного и туристического бизнеса спровоцирует рост мировой экономики - миллиардер / Фото pixabay.com

Мировая экономика будет пребывать в кризисе в течение ближайших 3-4 месяцев. Однако после того как появится вакцина от COVID-19, последует восстановление работы ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса, что поспособствует взрывному росту экономики.

Согласно прогнозу миллиардера Билла Акмана, который он озвучил изданию Forbes, одной из главных проблем сферы ресторанного бизнеса является невозможность работы кафе и ресторанов на открытом воздухе, как это происходило в летнюю пору года. Такие заведения вынуждены будут закрываться. Как только появится вакцина от коронавируса, произойдет резкая вспышка деятельности гостиничного и ресторанного бизнеса.

Владелец ресторанного бизнеса Акман, в заведениях которого работают бренды ресторанов Starbucks, Burger King и Popeye, также прогнозирует развитие туристического бизнеса, что также поспособствует увеличению числа посетителей ресторанов и дальнейшему экономическому развитию.

"Я думаю, что будет взрывной рост числа путешествий, когда люди будут питаться вне дома и захотят жить своей жизнью... Так что сочетание этих факторов может привести к некоторому хорошему, надеюсь, взрывному росту", - подчеркнул бизнесмен.Читайте такжеЧто будет с мировой экономикой после коронавируса

Издание подчеркивает, что с момента начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Акману удалось заработать 2,6 миллиарда долларов.

Влияние пандемии COVID-19 на экономику