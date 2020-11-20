Минздрав будет требовать ввести жесткий карантин в Украине: Степанов назвал условие ​

МОЗ потребует жесткий карантин при 30 тысячах случаев коронавируса за сутки.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине.
Как заявил Степанов, в эфире телеканала Интер, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
Министр отметил, когда в Украине ежедневно будут фиксировать такое количество больных, медицинская система не выдержит нагрузки и произойдет ее локдаун.
"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул он.
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Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина в Украине на несколько недель уже в декабре.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.