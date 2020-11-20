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Минздрав будет требовать ввести жесткий карантин в Украине: Степанов назвал условие ​

20 ноября 2020, 23:09

МОЗ потребует жесткий карантин при 30 тысячах случаев коронавируса за сутки.

Степанов назвал, когда введут в Украине локдаун / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине.

Как заявил Степанов, в эфире телеканала Интер, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

Министр отметил, когда в Украине ежедневно будут фиксировать такое количество больных, медицинская система не выдержит нагрузки и произойдет ее локдаун.

"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул он.

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Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина в Украине на несколько недель уже в декабре.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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