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Минздрав изменил правила оказания помощи больным Covid-19

6 сентября 2020, 11:37

При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму.

врач,скорая
В Украине изменили механизм оказания помощи больным коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили почти у 139 тысяч человек. В воскресенье, 6 сентября. Министерство здравоохранения обнародовало обновленную схему, по которой должен действовать врач, оказывая помощь пациенту с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Фейсбуке.

"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного", - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.

Схема оказания помощи / Минздрав

Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

Читайте такжеКоронавирус в школе: в МОЗ рассказали алгоритм действийОтмечается, что в случаях, когда больной человек не имеет своего семейного врача (не подписывала декларацию с соответствующим специалистом), можно обратиться за помощью, позвонив на областную горячую линию по вопросам коронавируса.

Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
  • 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.

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