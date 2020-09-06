Минздрав изменил правила оказания помощи больным Covid-19

При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму.
Коронавирус в Украине выявили почти у 139 тысяч человек. В воскресенье, 6 сентября. Министерство здравоохранения обнародовало обновленную схему, по которой должен действовать врач, оказывая помощь пациенту с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Фейсбуке.
"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного", - сказано в сообщении.
В Минздраве отметили, что первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.
Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.
Читайте такжеКоронавирус в школе: в МОЗ рассказали алгоритм действийОтмечается, что в случаях, когда больной человек не имеет своего семейного врача (не подписывала декларацию с соответствующим специалистом), можно обратиться за помощью, позвонив на областную горячую линию по вопросам коронавируса.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.