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Минздрав изменил правила организации обучения в школах - Степанов

25 августа 2020, 11:15

Министр назвал несколько новых правил, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений.

Степанов
Степанов рассказал об организации обучения в школах / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время бьёт рекорды по числу новых случаев заражения за сутки. В то же время школы с 1 сентября начинают работать в почти привычном режиме. Министерство здравоохранения обновило правила по организации учебного процесса в учебных заведениях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 25 августа.

"Все волнуются, как будет происходить обучение, и каким образом соблюдать противоэпидемиологических правил. У нас были обновлены рекомендации Всемирной организации здравоохранения, пообщавшись с международными экспертами и педагогами, мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемиологических мероприятий ", - отметил министр.

Степанов назвал несколько новых правил, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений:

  • Учащимся 1-4 классов разрешается передвижение в учреждениях образования без использования маски и респиратора.
  • В регионах, относящихся к оранжевому уровню эпидемиологической опасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.
  • Учителя, работающие в желтой или зеленой зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции.
  • Допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующей термометрии.
  • В случае подтверждения случаев коронавирусной болезни кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести мероприятия, предусмотренные отраслевыми стандартами Минздрава.
  • Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

В Минздраве отмечают, что вскоре опубликуют полный перечень правил с протоколами и рекомендациями.

Читайте такжеВспышка COVID-19 в школах: врач объяснила, что ждет украинцев с 1 сентябряНапомним, ранее главный государственный санитарный врач и заместитель руководителя Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что учителя будут преподавать в защитном щитке в школах "оранжевой" зоны коронавирусного карантина.

Об этом он заявил в рамках конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021.

"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все же надевать защитный щиток, который, будучи прозрачным, позволяет передавать эмоции", ‒ заявил Ляшко.

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