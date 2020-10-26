Минздрав не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса - Степанов

Степанов заявил, что не знает, сколько украинцев выздоровели от коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился – по состоянию на 26 октября в стране официально зарегистрировали 348 924 случая заражения. Но статистика тех, кто выздоровел, не отображает реальную картину. Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.

Об этом Степанов рассказал во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского. В частности, президент остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших, и кто выздоровел, сообщает Офис президента.

"Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а министерство еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, поэтому отрицательный тест на Covid-19 не требуется", - ответил Степанов президенту.

Отметим, согласно данным Минздрава, жертвами коронавируса в Украине стали 6464 человека. За последние сутки умерли 73 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 142 537 пациентов (+1029 за сутки).

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