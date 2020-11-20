Минздрав опубликовал новый список стран красной и зеленой зон

После возвращения из страны зеленой зоны отправляться на самоизоляцию не нужно.
Министерство здравоохранения в пятницу, 20 ноября, опубликовало новый список стран красной и зеленой эпидемиологических зон. Украина определила в список зеленой зоны 144 государства, включая Германию, Турцию и Египет. В красной – США, Грузия, Чехия и Польша.
В опубликованной Минздравом таблице государств указано, что перечень составлен согласно показателю количества активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения.
Основной список стран зеленой зоны
- Молдова
- Германия
- Кипр
- Албания
- Дания
- Латвия
- Россия
- Беларусь
- Канада
- Мексика
- Индия
- Израиль
- Казахстан
- Турция
- Египет
- Эстония
По прибытию с территорий вышеуказанных государств можно не отправляться на обязательный 14-дневный карантин. Читайте такжеБеларусь ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев
Основной список стран красной зоны
- США
- Грузия
- Чехия
- Польша
- Хорватия
- Италия
- Франция
- Португалия
- Бельгия
- Венгрия
- Нидерланды
- Румыния
- Испания
- Великобритания
- Словакия
Лица, прибывшие из стран красной зоны, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в обязательном порядке. Досрочно прервать карантин можно при помощи отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Карантин в Украине
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине правительство 11 ноября приняло решение ввести в стране карантин выходного дня. С 14 ноября как минимум 2 недели по субботам и воскресеньям не будут работать заведения развлекательной сферы и сферы общественного питания.
- По мнению эпидемиолога Людмилы Мухарской, введение карантина выходного дня может сыграть положительную роль, однако такие меры существенно не улучшат эпидемиологическую ситуацию.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине сложная ситуация с эпидемией COVID-19, поэтому карантин, вероятно, продлится до апреля 2021 года.