Минздрав опубликовал новый список стран красной и зеленой зон

По прибытию из стран красной зоны украинцы в обязательном порядке отправляются на двухнедельный карантин / УНИАН

Министерство здравоохранения в пятницу, 20 ноября, опубликовало новый список стран красной и зеленой эпидемиологических зон. Украина определила в список зеленой зоны 144 государства, включая Германию, Турцию и Египет. В красной – США, Грузия, Чехия и Польша.

В опубликованной Минздравом таблице государств указано, что перечень составлен согласно показателю количества активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения.

Основной список стран зеленой зоны

Молдова

Германия

Кипр

Албания

Дания

Латвия

Россия

Беларусь

Канада

Мексика

Индия

Израиль

Казахстан

Турция

Египет

Эстония

По прибытию с территорий вышеуказанных государств можно не отправляться на обязательный 14-дневный карантин. Читайте такжеБеларусь ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев

Основной список стран красной зоны

США

Грузия

Чехия

Польша

Хорватия

Италия

Франция

Португалия

Бельгия

Венгрия

Нидерланды

Румыния

Испания

Великобритания

Словакия

Лица, прибывшие из стран красной зоны, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в обязательном порядке. Досрочно прервать карантин можно при помощи отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Карантин в Украине