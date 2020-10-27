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Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц

27 октября 2020, 10:34

Украинская власть провела переговоры относительно поставки в страну новых экспресс-тестов.

пробирка,коронавирус
На данный момент проводится 40 тысяч тестирований на COVID-19 за сутки / Reuters

Министерство здравоохранения Украины намерено увеличить количество тестирований на коронавирус среди населения до одного миллиона в месяц. Достичь такого охвата планируют благодаря новому методу экспресс-диагностики.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 27 октября.

По его словам, на данный момент проводится 40 тысяч тестирований, до середины ноября эта цифра должна вырасти до 50 тысяч тестирований в сутки, далее – до 75 тысяч тестирований до конца года.

"Удовлетворяет ли нас в полном объеме такое количество тестирований, исходя из динамики заболеваемости? Конечно, не удовлетворяет. Конечно, мы понимаем, что нам надо добавлять другие методы диагностики COVID-19", – пояснил министр.

Степанов рассказал, что украинские ученые разработали эффективную тест-систему, которая будет использоваться в лабораториях.

"Что мы еще планируем ввести? Сейчас заканчиваются испытания наших украинских тест-систем для определения антигена методом ИФА. Таким образом мы можем существенно увеличить количество тестирований. Второй метод – это экспресс-метод определения антигена", – добавил глава Минздрава.

По словам Степанова, эти тесты только появились в мире буквально месяц назад. Украинская власть провела переговоры с компаниями-поставщиками на предмет того, какое количество тестов они смогут привезти в нашу страну.

"В наших планах – довести количество тестирований таким экспресс-методом до миллиона тестирований в месяц", – резюмировал министр.

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  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.

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