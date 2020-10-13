Минздрав предложит продлить карантин в Украине до конца 2020 года

Виктор Ляшко отметил, что эпидситуация в Украине "беспокойная" / УНИАН

На заседании Кабинета министров 13 октября Минздрав предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Громадське радіо.

По его словам, эпидситуация в Украине "беспокойная", в частности, наблюдается рост количества случаев заболевания Covid-19 и госпитализации в больницы.

Высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября. Студентам из общежитий порекомендуют выехать. Это не коснется сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Что мы можем считать уже почти решенным: (...) была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал он.

Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

Как известно, 26 августа Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 октября.

Читайте такжеКогда закончится пандемия коронавируса: Комаровский озвучил новый прогноз

Коронавирус в Украине - что было ранее: