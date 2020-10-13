Минздрав предложит продлить карантин в Украине до конца 2020 года

Вопрос о продлении карантина поднимут на заседании правительства 13 октября.
На заседании Кабинета министров 13 октября Минздрав предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Громадське радіо.
По его словам, эпидситуация в Украине "беспокойная", в частности, наблюдается рост количества случаев заболевания Covid-19 и госпитализации в больницы.
Высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября. Студентам из общежитий порекомендуют выехать. Это не коснется сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
"Что мы можем считать уже почти решенным: (...) была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал он.
Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.
Как известно, 26 августа Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 октября.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на понедельник, 12 октября, Covid-19 заразил 265 454 украинца. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 420.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
- Доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украине больницы заполнены на 120% пациентами с коронавирусом.
- Эксперт по вопросам образования Виктор Громовой считает, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавируса. По его словам, другого варианта, кроме как переходить на дистанционное обучение просто нет.