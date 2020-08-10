Мир после пандемии: психотерапевт анонсировал серьезные перемены

Люди поняли, что можно как-то выживать, и Сеть явно победит / Фото pixaby

Пандемия коронавируса уже внесла существенные изменения в нашу жизнь, а впоследствии общество изменится еще больше. В частности, социум станет более виртуальным.

Об этом заявил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Олег Чабан в интервью РБК-Украина.

По его словам, уже сейчас многие почувствовали, что такое удаленная работа, и, как ни странно, многие люди открыли для себя ее преимущества.

"Эта ситуация показывает, что можно как-то выживать, и Сеть явно победит: магазины, работа и образование через интернет. Хорошо ли это? Для пандемии – да. Для размножения людей, извините, немножко плохо, потому что через интернет ты не размножишься", - отметил эксперт.

Психотерапевт отметил, что уже сейчас люди, особенно подростки, которые много времени проводят в социальных сетях, асоциальны. У них возникает проблема контакта глазами в интимной ситуации.

"При реальной встрече они не выдерживают взгляда, не успевают проговорить свои чувства, поэтому они не могут создать пары, расходятся. Им легче общаться с помощью коротких сообщений, ников и так далее, но не устанавливать между собой тесные связи, чтобы потом создавать семьи и новых людей", - рассказал Чабан.

Читайте такжеКак не поддаваться панике во время пандемии – советы психотерапевтаПо его словам, нынешняя ситуация разведет людей еще больше по интернету, создаст новые рабочие места, но заставит отказаться от других.

"Точно так же, как уходит в прошлое бумажная продукция, однако запрос на информацию все равно останется. Это изменит отношения между людьми, хотя они все равно очень социализированы, поэтому интернет вряд ли заменит социальные контакты. Но в каких вариантах они будут – трудно спрогнозировать", - резюмировал психотерапевт.

Как сообщал Главред, ранее психотерапевт Олег Чабан объяснил, почему украинцы перестали соблюдать карантин.