Мировой антирекорд: в США зафиксировали 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Антирекорд по приросту случаев заражений установлен в Штатах уже в пятый раз за 10 дней.
Число зараженных коронавирусом в США побило мировой рекорд по приросту новых больных за сутки.
За пятницу, 30 октября, в стране зафиксировали 100, 2 тысячи случаев заражения COVID-19, сообщает Reuters.
Предыдущий антирекорд в 97,9 тысячи новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре 2020 года.
Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов - это примерно 3% населения. Также в стране от COVID-19 умерли почти 229 тысяч человек, 926 из них - в пятницу.
Антирекорд по приросту случаев заражений установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах поставили миллион новых диагнозов COVID-19.
Коронавирус в мире – статистика на 31 октября
По состоянию на 11:24 субботы, 31 октября, в мире зарегистрированы 45 638 573 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 189 712 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.
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Напомним:
- Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc приостановила клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами.
- Компания притормозила тестирование экспериментального препарата из антител против COVID-19 на тяжелобольных пациентах из соображений безопасности.
- Ранее клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами приостановила фирма Eli Lilly.
- Американские ученые опровергли мнение о том, что иммунитет к коронавирусу быстро исчезает. Они утверждают, что более 90% людей с легким или средним заболеванием вырабатывают ответные антитела, достаточно сильные, чтобы нейтрализовать вирус, причем ответ сохраняется в течение многих месяцев.