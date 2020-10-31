Мировой антирекорд: в США зафиксировали 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус с новой силой атакует США / Reuters

Число зараженных коронавирусом в США побило мировой рекорд по приросту новых больных за сутки.

За пятницу, 30 октября, в стране зафиксировали 100, 2 тысячи случаев заражения COVID-19, сообщает Reuters.

Предыдущий антирекорд в 97,9 тысячи новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре 2020 года.

Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов - это примерно 3% населения. Также в стране от COVID-19 умерли почти 229 тысяч человек, 926 из них - в пятницу.

Антирекорд по приросту случаев заражений установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах поставили миллион новых диагнозов COVID-19.

Коронавирус в мире – статистика на 31 октября

По состоянию на 11:24 субботы, 31 октября, в мире зарегистрированы 45 638 573 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 189 712 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Коронавирус в мире - карта и статистика 31 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Напомним: