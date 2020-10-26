Могут привести к заражению: названы ошибки при ношении масок

Медицинская маска защищает от коронавируса, если ее носить правильно / УНИАН

Ношение медицинских масок на 80% уменьшает риск подцепить Covid-19. В то же время если носить медицинскую маску неправильно, то заразиться коронавирусом вполне реально.

Есть несколько распространенных ошибок при ношении масок. О них рассказал российский врач, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает ТАСС.

Во-первых, маску нельзя носить на подбородке, она должна закрывать нос и рот.

Во-вторых, одну маску можно носить максимум несколько часов. По словам Зайцева, люди часто носят одну и ту же маску неделями.

Зайцев также отметил, что не стоит трогать лицо, нос или глаза руками, если до этого держались за поручень в общественном транспорте, нажимали на кнопку домофона, лифта или банкомата.

Еще одной ошибкой является редкое использование санитайзеров для рук в магазинах, торговых центрах и других общественных местах.

Однако самой главной ошибкой врач назвал отсутствие социальной дистанции. В настоящее время она есть только у групп людей, которые имеют возможность работать из дома.

Читайте такжеЭксперт растолковал, нужна ли маска для лица в морозную погоду

Напомним: