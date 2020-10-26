Могут привести к заражению: названы ошибки при ношении масок

Прежде всего маску нельзя носить на подбородке, она должна закрывать нос и рот.
Ношение медицинских масок на 80% уменьшает риск подцепить Covid-19. В то же время если носить медицинскую маску неправильно, то заразиться коронавирусом вполне реально.
Есть несколько распространенных ошибок при ношении масок. О них рассказал российский врач, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает ТАСС.
Во-первых, маску нельзя носить на подбородке, она должна закрывать нос и рот.
Во-вторых, одну маску можно носить максимум несколько часов. По словам Зайцева, люди часто носят одну и ту же маску неделями.
Зайцев также отметил, что не стоит трогать лицо, нос или глаза руками, если до этого держались за поручень в общественном транспорте, нажимали на кнопку домофона, лифта или банкомата.
Еще одной ошибкой является редкое использование санитайзеров для рук в магазинах, торговых центрах и других общественных местах.
Однако самой главной ошибкой врач назвал отсутствие социальной дистанции. В настоящее время она есть только у групп людей, которые имеют возможность работать из дома.
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Напомним:
- Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
- Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
- Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.