Молдова распахнула границы – но украинцам в страну нельзя

Въезд в Молдову разрешили - но не украинцам / twitter.com/MFA_Ukraine

Молдова с 31 августа открывает границы для иностранцев. Также отменяется обязательная самоизоляция для приезжих. Но на жителей Украины это решение не распространяется.

Как сообщает агентство Newsmaker, въезд в Молдову – еще и без 14-дневной самоизоляции – разрешен лишь для иностранцев из стран зеленой зоны карантина.

Украина же входит в красную зону – наряду с США, Израилем, Испанией и еще 50 странами.

Читайте такжеМОЗ огласило список стран красной зоны по Covid-19Исключение делается для родственников граждан Молдовы, обладателей рабочей визы, долгосрочной визы или вида на жительство. Также эти правила не касаются представителей дипломатических миссий, иностранных студентов и преподавателей, транзитных пассажиров.

Напомним, Кабмин смягчает запрет на въезд иностранцев. Стало известно, для кого откроют границу. Изменения обещают принять на ближайшем заседании правительства.

Ранее сообщалось, что с 28 августа иностранным гражданам запрещен въезд в Украину. Границу для въезда иностранцев закрыли до 28 сентября.