Моргенштерн провел концерт уже больной коронавирусом - СМИ

Моргенштерн / Instagram

Кумир российского поколения Z Алишер Моргенштерн может быть болен коронавирусом.

Об этом пишет телеграм-канал Только Никому, со ссылкой то, что на своем последнем концерте в Сочи Моргенштерн заявил, что все заболеют коронавирусом, а после результатов анализов Ивлеевой и Элджея пропал.

"После новости о том, что у Элджея ковид, Моргенштерн, находившийся на тот момент в Сочи, ушёл со всех радаров и уже пару дней хранит молчание", - говорится в сообщении.

Кумир молодежи как раз накануне дал первый после пандемии клубный концерт в Сочи - в своем типичном стиле - люди в бассейне, драки у сцены, перцовый баллончик на танцполе.Читайте такжеНастя Ивлеева заболела коронавирусом со всей семьей

"И, конечно, шутки про коронавирус, которым заболеют все, потому что Алишер уже болеет", - утверждает телеграм-канал.

Их аргумент в том, что на промо-акции Кадиллака в Москва-Сити Моргенштерну и правда было плохо, он ходил с капельницей.

Всем известно, как они близко общались с Элджеем и Ивлеевой, так что теперь его пропажа обеспокоила всех.

По информации российских СМИ, за такой концерт, если Covid подтвердится, он может получить административный штраф, а может, даже и уголовное дело.

Администрация гостиницы в Сочи, где остановился Моргенштерн, уже проверяет слухи.