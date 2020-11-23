Морги-рефрижераторы, дефицит гробов и очереди на кремацию: Нью-Йорк оказался на грани катастрофы из-за СOVID-19

Коронавирус в США заразил более 12 млн человек / Фото Reuters

США являются абсолютным лидером в мире по числу зараженных коронавирусом и по числу жертв болезни. При этом Штаты могут оказаться на пороге эпидемиологический катастрофы, поскольку морги городов переполнены, власти не знают, что делать с трупами.

Об этом пишет газета Wall Street Journal.

К примеру, в Нью-Йорке еще с весны, когда бушевала первая волна коронавируса, и до сих пор не могут захоронить сотни тел погибших от COVID-19. Непогребенными остаются примерно 650 тел нью-йоркцев. Пока что их разместили в передвижных моргах-рефрижераторах, которые стоят на набережной Бруклина. Так называемые временные морги - это тяжелые грузовики с морозильными камерами.

Умерших не могут похоронить по нескольким причинам. Во-первых, тела не опознаны, а, во вторых, погребение в Нью-Йорке – это недешевое удовольствие. К примеру, место на кладбище в центре Бруклина стоит 20 тыс. долларов (самое дешевое на кладбищах Лонг-Айленда - 5 тыс. долл), услуги могильщиков 1,5-2,5 тыс. Долларов. При этом гробы в гороле стали жефицитным товаром, а очереди на кремацию – на многие недели вперед.

Как известно, весной Нью-Йорк и одноименный штат стали эпицентром эпидемии коронавируса в США. Каждые сутки умирали около 700 человек, морги не справлялись с таким объемом, поэтому решено было задействовать передвижные рефрижераторы. При этом многие скончавшиеся от коронавируса не имели родственников, либо давно не жили с ними.

Похожая ситуация складывается и в Техасе. Здесь также для хранения трупов начали использовать импровизированные морги в виде грузовиков-рефрижераторов. Количество случаев COVID-19 в штате превысило отметку в 1,1 млн.

По прогнозам экспертов, ситуация только обострится, учитывая тот факт, что ежедневно число умерших в США от коронавируса составляет 1,5-2 тыс. человек.

Коронавирус в США – статистика 23 ноября

По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, в США зарегистрированы 12 247 486 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 266 783 пациента.

Самое большое количество жертв в штате Нью-Йорк - 34 319, на втором месте Техас с 21 013 погибших, на третьем - Калифорния (18 727).

Коронавирус в США - статистика 23 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Напомним: