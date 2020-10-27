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Морги завалены телами: российские врачи обратились к Путину из-за COVID-19

27 октября 2020, 08:14

"Даже итальянская Ломбардия в свой худший период по сравнению с Курганской областью просто сказка", говорится в письме к президенту РФ.

Россия,коронавирус
В ряде регионов РФ сложилась критическая ситуация с эпидемией коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 в России заразил более полутора миллиона человек, и в ряде регионов сложилась критическая ситуация из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 – в больницах не хватает мест для пациентов, морги переполнены телами.

В частности, сильно пострадал от коронавируса зауральский город Курган. Врачи говорят об "огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса" в регионе и обратились к президенту России с просьбой прислать военных медиков - "пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Обращение к президенту РФ подписали коллективы курганских больниц, непосредственно занятых борьбой с пандемией. Авторы обращения обвинили региональные власти в отсутствии надлежащих мер, замалчивании проблемы и существенном занижении статистики.

"Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", – говорится в обращении.

В письме президенту РФ говорится о том, что "больные ждут приезда бригад скорой помощи круглосуточно, врачей из поликлиники – неделю и больше".

"Даже итальянская Ломбардия в свой худший период по сравнению с Курганской областью просто сказка", – сказано в обращении.

Тяжелая ситуация наблюдается и в сибирском городе Новокузнецк. Там телами жертв пандемии переполнен один из моргов, пишет BBC News Україна.

Telegram-канал Лепра опубликовал видео из учреждения – на кадрах видны десятки черных мешков с трупами, большинство – на полу. Из-за этого работнику морга приходилось переступать через тела, чтобы пройти.

"Это у нас коридор, здесь завал. Это секционный зал – все в трупах. Трупы повсюду. Можно упасть. Приходится ходить по головам", – сказал автор видео.

Аналогичная ситуация сложилась в другом сибирском городе Барнауле. Тела умерших от коронавируса в госпитале пришлось оставлять даже не в морге, а в подвале медучреждения, поскольку патологоанатомы не успевали делать свою работу, а многие родственники не могли забрать умерших в карантин.

Коронавирус в России - статистика

По состоянию на 26 октября в России за сутки обнаружили еще 17 347 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии.

Умерли еще 219 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Суточная смертность превышает 200 седьмой день подряд.

За время пандемии в России выявили уже 1 531 224 заразившихся Covid-19, 1 146 096 вылечились, умерли 26 269 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус в России 26 октября / Фото стопкоронавирус.рф

Российская вакцина от Covid-19

В России первыми в мире зарегистрировали вакцину от Covid-19, которую разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Всемирная организация здоровья подвергла критике такой шаг российских властей, так как вакцина не прошла испытание в третьей фазе – ее безопасность и эффективность не доказана.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что специалисты не подтверждают действенность и безопасность российской вакцины, поэтому официальный Киев такой препарат закупать не намерен.

По мнению врача-инфекциониста Владимира Курпиты, вакцина из РФ была зарегистрирована для проведения третьей фазы исследований. Однако россияне не публикуют данные об испытаниях, что вызывает беспокойство у ученых.

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