МОЗ нашло неполитическую причину для скачка заболеваемости COVID-19

Коронавирус в Украине - как выборы 2020 скажутся на статистике / Reuters

Коронавирус в Украине после выборов 2020 озвереет еще больше – но с самими выборами это не связано, заверили в Минздраве.

"Выборы – это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", – цитирует РБК-Украина исполняющего обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина.

При этом в Минздраве ждут увеличение случаев заболевания COVID-19, но считают это общей тенденцией, которая "напрямую не связана с избирательным процессом".

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