МОЗ нашло неполитическую причину для скачка заболеваемости COVID-19

Во время выборов на избирательных участках выполнялись все рекомендации Минздрава, заверил чиновник.
Коронавирус в Украине после выборов 2020 озвереет еще больше – но с самими выборами это не связано, заверили в Минздраве.
"Выборы – это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", – цитирует РБК-Украина исполняющего обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина.
При этом в Минздраве ждут увеличение случаев заболевания COVID-19, но считают это общей тенденцией, которая "напрямую не связана с избирательным процессом".
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Коронавирус в Украине: последние новости
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +5 426 человек. По состоянию на 26 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 348 924 человека.
- С 26 октября в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Автор: Диана Беловодская