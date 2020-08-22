МОЗ огласило список стран красной зоны по Covid-19: куда вошла Украина

Список стран красной зоны коронавируса для Украины обновлен / УНИАН

Список стран красной зоны по коронавирусу снова обновлен: на этот раз за красной чертой оказались 65 государств.

Среди прочего в список стран красной зоны вошли такие державы, как США, Израиль, Монако, Испания и Албания, сообщает пресс-служба Минздрава.

Украина осталась в зеленой зоне – вместе с Россией, Польшей, Францией, Болгарией, Швецией и рядом других государств.

По обновленным данным, из красной зоны выбрались такие страны, как Беларусь, Россия, Франция, Молдова, Болгария, Египет и Чехия.

Напомним, красная зона означает, что после возвращения из этой страны человека ожидает самоизоляция или обсервация, а после приезда из страны зеленой зоны – идти в самостоятельный карантин не нужно.

Ранее в Минздраве назвали города и районы из красной зоны для Украины. В Украине 14 районов и городов страны отнесены к красной зоне эпидемической опасности. При этом 75 оказались в оранжевой, а еще 106 – в желтой.