Может быть ключевым: ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус имеет три основных симптома / Reuters

Распознать коронавирус можно по ряду симптомов. В частности, есть три основных - лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Ученые заявили о новом симптоме COVID-19, который может быть ключевым, сообщает The Mirror. Речь идет о боли в животе.

Ученые сделали вывод после того, как 37-летняя медсестра из Австралии поняла, что она инфицирована коронавирусом, а симптомом болезни была боль в животе.

"Она определила, что у нее боль в животе, которая обычно не считается симптомом COVID-19, но она была невероятно мудра и определила, что это симптом, который может быть вызван COVID-19. Она пошла и сдала анализы, и результат оказался положительным", - сказал заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Стивен Майлз.

В мае Королевский колледже врачей проводил исследование, по результатам которого выяснилось, что у ряда пациентов с коронавирусом во Франции были боли в животе, но не было проблем с легкими.

"Хотя коронавирус считают респираторным вирусом, который в основном передается через дыхательные пути, первичное или вторичное оральное заражение может быть причиной этих абдоминальных симптомов", - отметили исследователи.

Читайте такжеУченые рассказали, кому грозит потеря вкуса и обоняния из-за COVID-19

Как сообщал Главред, ранее британские ученые выяснили, почему больные коронавирусом теряют обоняние. Кроме того медики нашли новые симптомы коронавируса у детей.

Напомним, ранее ученые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19.