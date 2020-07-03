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Можно ли заразиться COVID-19 в бассейне: Комаровский дал ответ

Через воду коронавирус не передается, отметил врач.

3 июля 2020, 04:57
Комаровский
Комаровский посоветовал плавать в открытом бассейне / Скриншот с youtube.com/Доктор Комаровский

Известный педиатр Евгений Комаровский оценил шансы заразиться опасным китайским коронавирусом в бассейне.

По его словам, риск подцепить COVID-19 в бассейне ниже, чем в общественном транспорте.

"В бассейне риск не в самом процессе плавания, риск – в месте, где вы переодеваетесь, удается ли там соблюдать социальную дистанцию, какая там система вентиляции", – сказал Комаровский в эфире Украина 24.

По словам медика, лучше всего плавать в открытом бассейне. Также он добавил, что через воду коронавирус не передается.

"Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", – добавил доктор.

Напомним, ранее врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на море и в реке. Кроме того, эксперты объяснили, как вести себя на пляже, чтобы не подцепить коронавирус.

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