Можно ли заразиться Covid-19 в самолете: в Пентагоне оценили риски

Эксперты провели испытания с манекеном на борту самолета.
Риск заразиться коронавирусом в салоне самолета крайне низкий. Однако это не значит, что можно пренебрегать ношением масок на борту.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного министерством обороны США и одной из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines, передает пресс-служба авиакомпании в Twitter.
Американские военные совместно с сотрудниками авиакомпании провели за полгода 300 тестов с манекеном, который снабдили генератором аэрозолей, позволяющим воспроизводить кашель.
Во время каждого теста высвобождались около 180 млн частиц, что эквивалентно количеству, которое могло образоваться, если бы в салоне находились тысячи кашляющих людей. Около 99,99% частиц были отфильтрованы системой фильтрации воздуха в самолете.
Таким образом, согласно данным экспертов, даже при полной заполненности салона самолета если пассажир находится в маске, в среднем лишь 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания человека являются заразными.
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