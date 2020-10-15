Можно оглохнуть: ученые заявили о новой опасности коронавируса

SARS-CoV-2 заставляет организм выделять цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха.
Заражение коронавирусом имеет множество последствий для организма - от потери вкуса и запаха до повреждения органов. Теперь добавилась еще одна проблема.
Ученые из Великобритании обнаружили, что Covid-19 может вызвать внезапную и постоянную потерю слуха, пишет The Guardian.
Сообщается, что 45-летний пациент с астмой попал в реанимацию с подтвержденным диагнозом коронавирус и лечился, в частности, Ремдисивиром и внутривенными стероидами. Через неделю после выписки из реанимации у него появился тиннитус (звон в ушах), а затем — потеря слуха в левом ухе.
По словам экспертов, никакие из назначенных пациенту лекарств не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками ранее не имел.
Дальнейшие исследования показали, что у мужчины наблюдалось сенсоневральное снижение слуха в левом ухе. С частичным успехом это лечили стероидами.
Доктор Стефания Кумпа предполагает, что SARS-CoV-2 "попадает в клетки внутреннего уха и вызывает их гибель или заставляет организм выделять цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха".
Подобный случай потери слуха у пациента с коронавирусом является первым на территории Великобритании. В то же время немало подобных сообщений поступают из других стран.
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Напомним:
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- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания Covid-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.