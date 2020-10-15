Можно оглохнуть: ученые заявили о новой опасности коронавируса

Covid-19 может вызвать внезапную потерю слуха / Reuters

Заражение коронавирусом имеет множество последствий для организма - от потери вкуса и запаха до повреждения органов. Теперь добавилась еще одна проблема.

Ученые из Великобритании обнаружили, что Covid-19 может вызвать внезапную и постоянную потерю слуха, пишет The Guardian.

Сообщается, что 45-летний пациент с астмой попал в реанимацию с подтвержденным диагнозом коронавирус и лечился, в частности, Ремдисивиром и внутривенными стероидами. Через неделю после выписки из реанимации у него появился тиннитус (звон в ушах), а затем — потеря слуха в левом ухе.

По словам экспертов, никакие из назначенных пациенту лекарств не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками ранее не имел.

Дальнейшие исследования показали, что у мужчины наблюдалось сенсоневральное снижение слуха в левом ухе. С частичным успехом это лечили стероидами.

Доктор Стефания Кумпа предполагает, что SARS-CoV-2 "попадает в клетки внутреннего уха и вызывает их гибель или заставляет организм выделять цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха".

Подобный случай потери слуха у пациента с коронавирусом является первым на территории Великобритании. В то же время немало подобных сообщений поступают из других стран.

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Напомним: