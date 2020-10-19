"Мы это видели в Италии": в Харькове критическая ситуация с Cоvid-19

Ситуацию в Харькове сравнили с Италией / УНИАН

Харьков накануне попал в красную зону карантина, в связи с этим глава Харьковской государственной администрации Алексей Кучер охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса критической.

"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - написал Кучер в Facebook.

Чиновник напомнил, что ситуация в регионе зависит от действий харьковчан. Он напомнил о необходимости

соблюдать социальную дистанции;

носить маски в общественных местах;

регулярно мыть руки и использовать антисептик.

"Сегодня от каждого из нас зависит наша жизнь и жизнь наших родных. Мы можем уберечь тысячи харьковчан, если каждый из нас будет ответственно соблюдать карантинных мероприятий и ценить свою жизнь и здоровье", - отметил Кучер.

Отметим, в Харьковской области за время пандемии зарегистрировали 29 113 случаев заражения коронавирусом.

Как известно, весной Италия считалась эпицентром распространения Covid-19 в Европе и мире.

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