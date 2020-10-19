"Мы это видели в Италии": в Харькове критическая ситуация с Cоvid-19

Чиновники настоятельно просят жителей области соблюдать противоэпидемиологические требования.
Харьков накануне попал в красную зону карантина, в связи с этим глава Харьковской государственной администрации Алексей Кучер охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса критической.
"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - написал Кучер в Facebook.
Чиновник напомнил, что ситуация в регионе зависит от действий харьковчан. Он напомнил о необходимости
соблюдать социальную дистанции;
носить маски в общественных местах;
регулярно мыть руки и использовать антисептик.
"Сегодня от каждого из нас зависит наша жизнь и жизнь наших родных. Мы можем уберечь тысячи харьковчан, если каждый из нас будет ответственно соблюдать карантинных мероприятий и ценить свою жизнь и здоровье", - отметил Кучер.
Отметим, в Харьковской области за время пандемии зарегистрировали 29 113 случаев заражения коронавирусом.
Как известно, весной Италия считалась эпицентром распространения Covid-19 в Европе и мире.
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Напомним, в Харьковской области инфекционное отделение Купянской районной больницы забито пациентами с пневмонией, из-за чего люди вынуждены лежать в коридорах. Кадры из больницы опубликовала местная жительница Яна Колпакова в Facebook.
Кабинет министров в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории страны принял решение о продлении режима адаптивного карантина до 31 декабря.
15 октября правительство изменило карантинные правила красной эпидемиологической зоны.
Однако в Харькове и Ивано-Франковсе отказались закрывать заведения общественного питания и останавливать работу общественного транспорта.