Мы лишь на втором этапе: Ляшко объяснил, что ждет украинцев дальше

Ляшко традиционно призвал соблюдать карантинные меры и санитарные правила.
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о трех этапах борьбы с COVID-19 в Украине.
На первом этапе было развернуто 30% коечного фонда. Сейчас Украина перешла на второй, когда развернуто 50%. На третьем этапе власти развернут временные госпитали.
В интервью Українському радіо он рассказал, что сейчас под запретом плановые госпитализации и операции, кроме тех, что определены постановлением о карантине.
Читайте такжеКоллапс близко: заполненность коронавирусных коек в 10 областях превысила 70%"Мы переходим на этап, когда большинство заведений медицинской охраны будет перепрофилировано под оказание медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. Наша задача в этих больницах обеспечить их кислородом, необходимыми лекарственными средствами, и обеспечить надлежащую оплату труда медицинским работникам", – рассказал врач.
При этом Ляшко традиционно призвал соблюдать карантинные меры и санитарные правила.
Коронавирус и карантин в Украине: последние новости
- Кабмин вернул общенациональный карантин в Украине. Новые карантинные ограничений распространяются на транспорт, заведения питания и обслуживание пенсионеров.
- Также 11 ноября 2020 в Украине ввели карантин выходного дня. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине решили ввести новые карантинные ограничения.
- СМИ пишут, что в Украине продлят карантин выходного дня до Нового года. Решение о продлении карантина выходного дня уже принято, однако пока официально не оформлено.