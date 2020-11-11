Мы лишь на втором этапе: Ляшко объяснил, что ждет украинцев дальше

Коронавирус в Украине пройдет 3 этапа: Ляшко признался, что ждет дальше / Фото Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о трех этапах борьбы с COVID-19 в Украине.

На первом этапе было развернуто 30% коечного фонда. Сейчас Украина перешла на второй, когда развернуто 50%. На третьем этапе власти развернут временные госпитали.

В интервью Українському радіо он рассказал, что сейчас под запретом плановые госпитализации и операции, кроме тех, что определены постановлением о карантине.

Читайте такжеКоллапс близко: заполненность коронавирусных коек в 10 областях превысила 70%"Мы переходим на этап, когда большинство заведений медицинской охраны будет перепрофилировано под оказание медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. Наша задача в этих больницах обеспечить их кислородом, необходимыми лекарственными средствами, и обеспечить надлежащую оплату труда медицинским работникам", – рассказал врач.

При этом Ляшко традиционно призвал соблюдать карантинные меры и санитарные правила.

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