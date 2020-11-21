"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне

В Украине нужно разорвать цепочку передачи вируса, подчеркнул главный врач госпиталя МВД Юрий Сак.
В Украине необходимо вводить полный локдаун на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом.
Об этом главный врач госпиталя МВД Юрий Сак заявил в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
По его словам, для любой инфекции работает правило: чтобы "сбить" ее рост, нужно разорвать цепочку передачи вируса.
"Локдаун и ограничительные меры — самые действенные и простые методы… Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас со мной как с врачом вступит в дискуссию… Но если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры, более жесткие", — отметил медик.
Он заявил, что вводил бы полный локдаун, "не дожидаясь 15 тысяч новых больных в сутки", еще две недели назад.
Комментируя карантин выходного дня, Сак сказал, что "это даже не карантин".
"Без локдауна мы не справимся", — добавил врач.
Читайте также30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.