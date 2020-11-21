"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне

В Украине необходимо ввести локдаун, считает Юрий Сак / УНИАН

В Украине необходимо вводить полный локдаун на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом главный врач госпиталя МВД Юрий Сак заявил в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, для любой инфекции работает правило: чтобы "сбить" ее рост, нужно разорвать цепочку передачи вируса.

"Локдаун и ограничительные меры — самые действенные и простые методы… Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас со мной как с врачом вступит в дискуссию… Но если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры, более жесткие", — отметил медик.

Он заявил, что вводил бы полный локдаун, "не дожидаясь 15 тысяч новых больных в сутки", еще две недели назад.

Комментируя карантин выходного дня, Сак сказал, что "это даже не карантин".

"Без локдауна мы не справимся", — добавил врач.

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Карантин выходного дня в Украине: