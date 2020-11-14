На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг

В Черновцах более 300 бизнесменов требуют отменить карантин выходного дня, узнали журналисты.
В субботу, 14 ноября – в первый день введенного в Украине карантина выходного дня, в Черновцах (Буковина) сотни предпринимателей устроили бунт.
В областном центре бунтуют более 300 предпринимателей Калиновского рынка, пишет molbuk.ua со ссылкой на сведения своего корреспондента.
Издание добавило, что бизнесмены перекрыли движение транспорта на ул. Старожучкивський путь, которая находится возле рынка, требуют отмены карантина выходного дня.
"…предприниматели возмущены из-за ограничения карантина выходного дня, в результате которых тысячи работников "Калинки" останутся без работы и заработка…", – узнали журналисты.
Бунт бизнесменов в Черновцах против карантина выходного дня – опубликовано видео
- Напомним, в марте из-за коронавируса COVID-19 была объявлена пандемия. Карантин в Украине для борьбы с распространением вируса ввели с 11 марта.
- В ноябре в нашей стране коронавирус поставил ряд суточных антирекордов. Власти решили ввести новые ограничительные меры – 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня 2020.
Автор: Екатерина Присяжнюк