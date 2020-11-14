На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг

На Буковине бизнесмены из-за карантина выходного дня перекрыли дорогу / molbuk.ua

В субботу, 14 ноября – в первый день введенного в Украине карантина выходного дня, в Черновцах (Буковина) сотни предпринимателей устроили бунт.

В областном центре бунтуют более 300 предпринимателей Калиновского рынка, пишет molbuk.ua со ссылкой на сведения своего корреспондента.

Издание добавило, что бизнесмены перекрыли движение транспорта на ул. Старожучкивський путь, которая находится возле рынка, требуют отмены карантина выходного дня.

"…предприниматели возмущены из-за ограничения карантина выходного дня, в результате которых тысячи работников "Калинки" останутся без работы и заработка…", – узнали журналисты.

На Буковине бизнесмены из-за карантина выходного дня перекрыли дорогу / molbuk.ua

Бунт бизнесменов в Черновцах против карантина выходного дня – опубликовано видео