На карантин закрыли Мотор Сич на Хмельнитчине

На карантин закрыли Мотор Сич - коронавирус новости / УНИАН

В городе Волочиск Хмельницкой области на карантин закрыли машиностроительный завод ПАО Мотор Сич. Всему виной вспышка коронавируса на предприятии.

"На заводе работает 1361 человек, пока COVID-19 подтвержден у 65 работников. Чтобы осуществить необходимые меры предприятие будет находиться на карантине минимум 14 дней", – цитирует Общественное председателя Хмельницкой ОГА Оксану Ситницкую.

Пока что в помещениях Мотор Сичи собираются проводить дезинфекцию.

Напомним, в Кабмине готовятся к коллапсу из-за COVID-19 и обсуждают перспективы локдауна в Украине. Больниц для инфицированных COVID-19 может не хватить уже через месяц, рассказал источник в Кабмине.

Ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19. В Украине существует вероятность открытия дополнительных полевых госпиталей, подчеркнул заместитель министра здравоохранения.