УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

На Николаевщине усилили карантин, вопреки зеленой зоне

31 августа 2020, 23:01

Руководство области полагает, что коронавирус распространяется слишком стремительно.

Карантин
Карантин решили усилить в Николаевской области / УНИАН

В Николаевской области с 1 сентября значительно усиливают карантин, несмотря на зеленую зону, в которой по решению Минздрава находится данный южный регион.

Как сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, областная власть заметила тенденцию к чрезмерно стремительному распространению Covid-19.

"Сегодня региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС при Николаевской облгосадминистрации приняла решение, дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, установленным для зеленого уровня эпидемической опасности, дополнительно запретить на время действия карантина:

  • проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

  • дискотек;

  • работу развлекательных заведений (ночных клубов);

  • деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) ", - сказано в заявлении.

По утверждению власти, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14. Допустимый уровень не должен превышать показатель 40.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как будут учиться школьники на адаптивном карантинеОтметим, на 31 августа на Николаевщине зарегистрировали 1252 случая коронавируса, из них 28 – летальные. От недуга выздоровела 581 человек.

Ранее глава Минздрава заявил, что власть не собирается вводить жесткий карантин – на территории Украины будут действовать адаптивные карантинные ограничения. Однако в городах и районах красной эпидемиологической зоны введут жесткие профилактические меры, включая остановку работы общественного транспорта, учебных заведений и торгово-развлекательных центров.

Напомним, депутаты Ивано-Франковского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой отменить решение о внесении Ивано-Франковска в "красную зону".

Сейчас вы просматриваете новость «На Николаевщине усилили карантин, вопреки зеленой зоне». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:01
На Николаевщине усилили карантин, вопреки зеленой зоне
22:31
Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженных Видео
22:05
Концерн Антонов выпустил первый самолет без деталей РФ
21:36
Санкции против Беларуси: в Литве сделали предупреждение режиму Лукашенко Видео
21:18
Витольда Фокина внесли на сайт Миротворец Видео
20:59
В Киеве открывают для посещения Мариинский дворец: время работы и цена Фото
20:49
"Искреннее разочарование": у Лукашенко отреагировали на балтийские санкции Видео
20:47
"Сторонники войны бесятся": Фокин обвинил в критике "засланных казачков" во власти Видео
20:18
Степанов похвастался, что в Украине научились лечить COVID-19 Видео
20:14
Глава Минобразования пожаловался на пустой Фонд борьбы с коронавирусом Видео
20:13
Фокина могут исключить из ТКГ по Донбассу: эксперт оценил заявление политика по "ЛДНР" Видео
19:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 сентября: небывалые успехи и доходные сделки Видео
19:43
"Повод для войны": между Грецией и Турцией обострилась ситуация - эксперт Видео
19:43
Россия загоняет Украину в тупик мнение
19:29
Сельский парень из Казахстана: Саакашвили представил коллегу в министерстве
19:28
Остановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантин Видео
18:51
В Беларуси бывший милиционер рассказал о подготовке Лукашенко к Майдану Видео
18:30
В Слуге народа анонсировали работу Рады по амнистии и выборам в ОРДЛО Видео
18:12
Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто - представитель ОРДЛО Видео
18:07
Полиция разогнала протест возле съезда Слуги народа Видео
17:58
К чему снится снег: толкование сновидения Видео
17:53
"Микробы и бактерии": Зеленский жестко прошелся по "слугам народа" Видео
17:33
Режиму Лукашенко грозят новые забастовки: анонсирована массовая акция студентов Видео
17:31
Министр обороны призвал на службу чиновника-взяточника из Счастья
17:28
От нардепов до комиков: Слуга народа назвала кандидатов на должности мэров Видео
16:53
Стало известно, когда ЕС намерен ввести санкции против режима Лукашенко Видео
16:49
Солист Little Big разводится с женой: стала известна причина Видео
16:37
Ученые выявили неожиданную опасность орального секса Видео
16:35
Коронавирус в школе: врач рассказал, как защитить детей Видео
16:23
Новый удар по Газпрому: названа сумма колоссальных убытков монополиста Видео
16:20
Доллар и евро готовы к прыжку: прогноз валют на ближайшую неделю
16:13
Как похудеть наверняка: ученые выявили фактор, повышающий успех в три раза Видео
15:57
Есть лазейка: как украинцам попасть в закрытую на карантин Венгрию Видео
15:44
Названы мифы о диетах, жертвами которых становятся все Видео
15:40
В Кремле готовы "обнулить" Лукашенко: у Путина предложили Беларуси помощь Видео
15:23
Лупили ногами по голове: под Днепром школьницы жестоко избили сверстницу Видео
15:21
"Онанировал на пытки": Жвания рассказал о компромате на Саакашвили Видео
15:07
В МОН анонсировали новые правила "дистанционки" Видео
15:03
"Амнистия" боевикам "Л/ДНР": у Зеленского сделали заявление о позиции Фокина Видео
15:01
Более глубокое проникновение: 4 сумасшедших позы для секса Видео
14:29
"Подыгрывает врагу": в Слуге народа потребовали выгнать Фокина из ТКГ Видео
14:20
Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию Видео
14:16
Как понизить гормон стресса: 5 доказанных способов Видео
14:03
Не все больные COVID-19 заразны: ученые сделали неожиданное открытие Видео
14:02
Украина изменила режим работы КПВВ на Донбассе с 1 сентября: названы условия Видео
13:48
Ввод войск РФ в Беларусь: у Путина назвали условия Видео
13:24
В Кремле назвали дату рандеву Путина и Лукашенко Видео
13:18
Ефремов на суде попросил исполнить "свое последнее желание"
13:10
"Назло бабушке": у Путина оценили отказ от русского языка обучения в школах Украины
13:02
Лукашенко признал авторитарность Беларуси и решил это изменить Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять