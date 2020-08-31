На Николаевщине усилили карантин, вопреки зеленой зоне

Карантин решили усилить в Николаевской области / УНИАН

В Николаевской области с 1 сентября значительно усиливают карантин, несмотря на зеленую зону, в которой по решению Минздрава находится данный южный регион.

Как сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, областная власть заметила тенденцию к чрезмерно стремительному распространению Covid-19.

"Сегодня региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС при Николаевской облгосадминистрации приняла решение, дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, установленным для зеленого уровня эпидемической опасности, дополнительно запретить на время действия карантина:

проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

дискотек;

работу развлекательных заведений (ночных клубов);

деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) ", - сказано в заявлении.

По утверждению власти, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14. Допустимый уровень не должен превышать показатель 40.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как будут учиться школьники на адаптивном карантинеОтметим, на 31 августа на Николаевщине зарегистрировали 1252 случая коронавируса, из них 28 – летальные. От недуга выздоровела 581 человек.

Ранее глава Минздрава заявил, что власть не собирается вводить жесткий карантин – на территории Украины будут действовать адаптивные карантинные ограничения. Однако в городах и районах красной эпидемиологической зоны введут жесткие профилактические меры, включая остановку работы общественного транспорта, учебных заведений и торгово-развлекательных центров.

Напомним, депутаты Ивано-Франковского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой отменить решение о внесении Ивано-Франковска в "красную зону".