"На ноль не выйдем": врач рассказал, как снизить число зараженных Covid-19 в Украине

Защититься от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, очень сложно.
Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов назвал главную причину, по которой в Украине растет число зараженных коронавирусом.
Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.
По его словам, главный фактор резкого роста количества больных Covid-19 – увеличение контактов зараженных людей со здоровыми при недостаточно четком соблюдении гигиенических рекомендаций.
"Инфицированных вокруг нас становится все больше и больше, а это значит, что возможности заразиться тоже становится все больше", – отметил он.
Бережнов добавил, что сложно защититься от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем.
"Для этого нужно носить респиратор 3-го уровня защиты, чтобы вообще ничего не проникало. А еще лучше – вообще на улицу не выходить", – сказал он.
Вместе с тем медик подчеркнул, что соблюдение элементарных санитарных рекомендаций – использование медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, обработка рук – может существенно снизить уровень заболеваемости.
"На ноль не выйдем. Но у нас не будет прирастать каждый день по 3-5 тысяч новых случаев заражения", – резюмировал Бережнов.
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Коронавирус в Украине и мире – что было ранее:
- По состоянию на понедельник 28 сентября, коронавирус в Украине заразил уже 201 305 человек.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- По состоянию на 29 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 279 488 человек. Жертвами болезни стали 1 000 825 пациентов.
- В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.