"На ноль не выйдем": врач рассказал, как снизить число зараженных Covid-19 в Украине

Коронавирус в Украине заразил более 200 тысяч человек / Reuters

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов назвал главную причину, по которой в Украине растет число зараженных коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, главный фактор резкого роста количества больных Covid-19 – увеличение контактов зараженных людей со здоровыми при недостаточно четком соблюдении гигиенических рекомендаций.

"Инфицированных вокруг нас становится все больше и больше, а это значит, что возможности заразиться тоже становится все больше", – отметил он.

Бережнов добавил, что сложно защититься от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем.

"Для этого нужно носить респиратор 3-го уровня защиты, чтобы вообще ничего не проникало. А еще лучше – вообще на улицу не выходить", – сказал он.

Вместе с тем медик подчеркнул, что соблюдение элементарных санитарных рекомендаций – использование медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, обработка рук – может существенно снизить уровень заболеваемости.

"На ноль не выйдем. Но у нас не будет прирастать каждый день по 3-5 тысяч новых случаев заражения", – резюмировал Бережнов.

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