На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег

Максим Степанов объяснил, кому вакцинация будет проводиться за счет государства.
Вакцина от Covid-19 обойдется Украине недешево: на ее закупку в проект бюджета на следующий год Минздрав закладывает 15,08 млрд грн.
"Исходили мы из той стоимости вакцин, которую нам предоставили несколько компаний, находящихся сейчас на третьей фазе клинических испытаний", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
На заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования чиновник доложил, что на эти деньги будут вакцинировать людей из групп риска.
Читайте такжеРазработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус"Вакцинация будет проводиться за счет государства гражданам, что находятся в группе риска: медицинские работники, лица старше 65 лет, работники образовательной сферы, лица с хроническими заболеваниями и тому подобное. Эти категории населения определены в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии и Минздрава", – уточнил Степанов.
Госбюджет 2021: другие расходы Минздрава
Помимо затрат на приобретение вакцины от коронавируса Минздрав также планирует увеличить расходы на развитие в Украине трансплантации – до 595,5 млн грн (против 112 млн грн в этом году).
Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция"Осталось 8 млн грн (из 112 млн, что были выделены на этот год – ред.). Мы передали их в резерв. На них рассчитываем провести первую в истории Украины пересадку легких, также запланирована трансплантация костного мозга. Уже сейчас видим дефицит средств, поэтому заложили большую сумму расходов на следующий год", – рассказал глава МОЗ.
В целом, бюджетный запрос Минздрава на 2021 год составляет 296 млрд грн. Эти деньги должны пойти на финансирование системы медицинских гарантий, увеличение зарплат медицинским работникам, развитие инфраструктуры и т.п.
Вакцины от коронавируса: что известно
- С июля в Китае десятки тысяч людей получили прививки с экспериментальной вакциной от коронавируса. Член Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заверил, что при проведении клинических испытаний не были зафиксированы серьезные побочные эффекты.
- В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
- В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.