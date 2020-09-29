УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег

29 сентября 2020, 10:55

Максим Степанов объяснил, кому вакцинация будет проводиться за счет государства.

Коронавирус в Украине - на вакцину собрались потратить миллиарды гривен
Коронавирус в Украине - на вакцину собрались потратить миллиарды гривен / Reuters

Вакцина от Covid-19 обойдется Украине недешево: на ее закупку в проект бюджета на следующий год Минздрав закладывает 15,08 млрд грн.

"Исходили мы из той стоимости вакцин, которую нам предоставили несколько компаний, находящихся сейчас на третьей фазе клинических испытаний", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

На заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования чиновник доложил, что на эти деньги будут вакцинировать людей из групп риска.

Читайте такжеРазработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус"Вакцинация будет проводиться за счет государства гражданам, что находятся в группе риска: медицинские работники, лица старше 65 лет, работники образовательной сферы, лица с хроническими заболеваниями и тому подобное. Эти категории населения определены в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии и Минздрава", – уточнил Степанов.

Госбюджет 2021: другие расходы Минздрава

Помимо затрат на приобретение вакцины от коронавируса Минздрав также планирует увеличить расходы на развитие в Украине трансплантации – до 595,5 млн грн (против 112 млн грн в этом году).

Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция"Осталось 8 млн грн (из 112 млн, что были выделены на этот год – ред.). Мы передали их в резерв. На них рассчитываем провести первую в истории Украины пересадку легких, также запланирована трансплантация костного мозга. Уже сейчас видим дефицит средств, поэтому заложили большую сумму расходов на следующий год", – рассказал глава МОЗ.

В целом, бюджетный запрос Минздрава на 2021 год составляет 296 млрд грн. Эти деньги должны пойти на финансирование системы медицинских гарантий, увеличение зарплат медицинским работникам, развитие инфраструктуры и т.п.

Вакцины от коронавируса: что известно

  • С июля в Китае десятки тысяч людей получили прививки с экспериментальной вакциной от коронавируса. Член Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заверил, что при проведении клинических испытаний не были зафиксированы серьезные побочные эффекты.
  • В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
  • В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
  • В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине Вакцина вакцина от коронавируса Минздрав новости Украины Максим Степанов
Сейчас вы просматриваете новость «На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:57
От тепла до снега с заморозками: синоптик удивил прогнозом на октябрь
11:55
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
11:46
Дочь Брюса Уиллиса обнажилась в БДСМ-наряде против угнетения женщин
11:31
Армения готовится заключить военный союз с непризнанным Карабахом Видео
11:27
Зеленский сделал важное заявление относительно курса Украины в ЕС
11:08
Чистка сосудов: как избавиться от опасного налета? Видео
11:05
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию Видео
10:58
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
10:55
На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег Видео
10:50
Макрон встретился с Тихановской: о чем договорились по Беларуси Видео
10:39
"Не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ
10:37
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
10:31
Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
10:26
Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза
10:05
Почему Путин не спешит ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
09:56
"Незаконно ушел": Арам Арзуманян разоткровенничался о Танцах со звездами Видео
09:51
Мясорубка на Кавказе: новые подробности войны за Нагорный Карабах Видео
09:49
НАПК обнаружило коррупционные риски в создании Национального оператора на рынке табачных изделий
09:40
Армянская телеведущая разрыдалась, читая новости про войну в Карабахе Видео
09:14
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
09:12
Коронавирус в Киеве не утихает: сотни новых зараженных, есть жертвы
09:00
Приметы и день ангела 29 сентября: что делать в Людмилин день
08:41
Следующие 50 дней тиран Лукашенко не выдержит мнение
08:33
Украину зальют дожди: кому сегодня брать зонтик Видео
07:59
Официальный курс доллара в Украине достиг максимума за два года
07:38
"На ноль не выйдем": врач рассказал, как снизить число зараженных Covid-19 в Украине
07:14
"Стекаю водопадами": Рита Дакота взбудоражила откровенными фото Фото
07:04
Официальные данные по смертности от Covid-19 ниже реальных - ВОЗ Видео
06:59
Как Запад начал готовить Навального к посту президента России мнение
06:41
"Большие потери": эксперт рассказал, когда в Карабахе начнется "кровавая бойня" Видео
06:18
Гороскоп на октябрь-2020: Дева "на коне", а на голову Водолею полетят "шишки"
05:49
Стало известно, когда в продаже появится китайская вакцина от Covid-19
05:23
Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
04:56
Праздник Вера, Надежда, Любовь – когда и как отмечать вселенские бабьи именины
04:22
Отек и воспаление: врач предупредила об опасном симптоме COVID-19 Видео
03:50
В моду пришла стильная женская короткая стрижка томбой из 20-х: фото Фото
03:01
Россия намеревается ввести миротворцев в Нагорный Карабах – политолог Видео
02:15
"Она прекрасная": дочь Горовой показала идеальное тело на пикантном сэлфи
01:32
Кулак любви - эксперты рассказали, как правильно практиковать фистинг
00:53
Стало известно, дети какого возраста чаще болеют Covid-19 в Украине Видео
28 сентября, понедельник
23:53
В Сеть выложили карту распространения Covid-19 по областям Украины
23:24
Какая крупа полезнее остальных - ученые дали ответ
23:10
РФ должна объяснить, почему было химическое оружие при отравлении Навального - Макрон Видео
22:48
Независимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условие Видео
22:28
Тищенко объявил, что займется миром на Донбассе в "новом формате"
22:01
Алиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах Видео
21:49
В Киеве мужчина расчленил хозяина квартиры и "косил" под его внука
21:14
Эрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха Видео
20:58
Следователи ГБР допросили более 40 свидетелей в деле о крушении Ан-26 под Чугуевом Видео
20:44
Как приготовить шакшуку: пошаговый простой рецепт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять