На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег

Коронавирус в Украине - на вакцину собрались потратить миллиарды гривен / Reuters

Вакцина от Covid-19 обойдется Украине недешево: на ее закупку в проект бюджета на следующий год Минздрав закладывает 15,08 млрд грн.

"Исходили мы из той стоимости вакцин, которую нам предоставили несколько компаний, находящихся сейчас на третьей фазе клинических испытаний", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

На заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования чиновник доложил, что на эти деньги будут вакцинировать людей из групп риска.

Читайте такжеРазработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус"Вакцинация будет проводиться за счет государства гражданам, что находятся в группе риска: медицинские работники, лица старше 65 лет, работники образовательной сферы, лица с хроническими заболеваниями и тому подобное. Эти категории населения определены в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии и Минздрава", – уточнил Степанов.

Госбюджет 2021: другие расходы Минздрава

Помимо затрат на приобретение вакцины от коронавируса Минздрав также планирует увеличить расходы на развитие в Украине трансплантации – до 595,5 млн грн (против 112 млн грн в этом году).

Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция"Осталось 8 млн грн (из 112 млн, что были выделены на этот год – ред.). Мы передали их в резерв. На них рассчитываем провести первую в истории Украины пересадку легких, также запланирована трансплантация костного мозга. Уже сейчас видим дефицит средств, поэтому заложили большую сумму расходов на следующий год", – рассказал глава МОЗ.

В целом, бюджетный запрос Минздрава на 2021 год составляет 296 млрд грн. Эти деньги должны пойти на финансирование системы медицинских гарантий, увеличение зарплат медицинским работникам, развитие инфраструктуры и т.п.

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