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"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19

19 ноября 2020, 08:58

Во многих медучреждениях больных с коронавирусом уже никуда класть, рассказал Борис Тодуров.

больница,коронавирус
В больницах уже нет мест для пациентов с COVID-19 / УНИАН

В больницах сложилась чрезвычайная ситуация из-за массового наплыва пациентов с коронавирусом, заявил директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

Как подчеркнул он в эфире канала Наш, во многих медучреждениях больных с COVID-19 уже никуда класть, при этом коронавирус в Украине все чаще поражает молодых людей.

"К сожалению, сегодня болеют все. У нас очень много молодых пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько умерли в стенах нашей клиники, где супер-специалисты", — рассказал Тодуров.

По его словам, в Украине уже нет мест для больных с коронавирусом.

"Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда будет положить. Это уже не шутки. Сегодня хоронят людей в пластиковых пакетах без панихиды и служб. Это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации", — рассказал Тодуров.

При этом медик заявил о том, что соблюдение простых карантинных правил может стать спасениям для людей.

Читайте такжеТысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз"Не подвергайте себя дополнительному риску, наденьте эти чертовы маски, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите в какие-либо общественные места, вы подвергаете себя смертельному риску", — сказал кардиохирург.

В то же время он дал простые рекомендации для того, как избежать заражения коронавирусом.

"Не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где много людей, не ходите туда", — добавил Тодуров.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19 за сутки - 13 тыс. 357 человек.
  • За минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7,4 тыс. случаев выздоровления.
  • За сутки было сделано 65 тыс. 402 тестирования на коронавирус, из которых методом ПЦР - 40 тыс. 585, методом ИФА - 24 тыс. 817.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тыс. 348, Днепропетровской - 1 тыс. 128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской – 726 областях.
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