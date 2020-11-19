"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19

В больницах уже нет мест для пациентов с COVID-19 / УНИАН

В больницах сложилась чрезвычайная ситуация из-за массового наплыва пациентов с коронавирусом, заявил директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

Как подчеркнул он в эфире канала Наш, во многих медучреждениях больных с COVID-19 уже никуда класть, при этом коронавирус в Украине все чаще поражает молодых людей.

"К сожалению, сегодня болеют все. У нас очень много молодых пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько умерли в стенах нашей клиники, где супер-специалисты", — рассказал Тодуров.

По его словам, в Украине уже нет мест для больных с коронавирусом.

"Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда будет положить. Это уже не шутки. Сегодня хоронят людей в пластиковых пакетах без панихиды и служб. Это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации", — рассказал Тодуров.

При этом медик заявил о том, что соблюдение простых карантинных правил может стать спасениям для людей.

Читайте такжеТысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз"Не подвергайте себя дополнительному риску, наденьте эти чертовы маски, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите в какие-либо общественные места, вы подвергаете себя смертельному риску", — сказал кардиохирург.

В то же время он дал простые рекомендации для того, как избежать заражения коронавирусом.

"Не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где много людей, не ходите туда", — добавил Тодуров.

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