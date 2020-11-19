"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19

Во многих медучреждениях больных с коронавирусом уже никуда класть, рассказал Борис Тодуров.
В больницах сложилась чрезвычайная ситуация из-за массового наплыва пациентов с коронавирусом, заявил директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.
Как подчеркнул он в эфире канала Наш, во многих медучреждениях больных с COVID-19 уже никуда класть, при этом коронавирус в Украине все чаще поражает молодых людей.
"К сожалению, сегодня болеют все. У нас очень много молодых пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько умерли в стенах нашей клиники, где супер-специалисты", — рассказал Тодуров.
По его словам, в Украине уже нет мест для больных с коронавирусом.
"Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда будет положить. Это уже не шутки. Сегодня хоронят людей в пластиковых пакетах без панихиды и служб. Это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации", — рассказал Тодуров.
При этом медик заявил о том, что соблюдение простых карантинных правил может стать спасениям для людей.
Читайте такжеТысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз"Не подвергайте себя дополнительному риску, наденьте эти чертовы маски, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите в какие-либо общественные места, вы подвергаете себя смертельному риску", — сказал кардиохирург.
В то же время он дал простые рекомендации для того, как избежать заражения коронавирусом.
"Не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где много людей, не ходите туда", — добавил Тодуров.
Коронавирус в Украине:
- В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19 за сутки - 13 тыс. 357 человек.
- За минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7,4 тыс. случаев выздоровления.
- За сутки было сделано 65 тыс. 402 тестирования на коронавирус, из которых методом ПЦР - 40 тыс. 585, методом ИФА - 24 тыс. 817.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тыс. 348, Днепропетровской - 1 тыс. 128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской – 726 областях.