Тульская медсестра без одежды стала мэмом и прославилась на весь мир

Надежда Жукова - тульская медсестра

Фото медсестры из Тульской больницы облетело весь мир, и стало вирусным - благодаря тому, что тульская медсестра без одежды надела прозрачный защитный костюм для лечения больных коронавирусом. Надя Жукова из Рязанского государственного медицинского университета продемонстрировала эффективный и эффектный способ решения проблемы с ношением спецкостюма для врачей.

Защитные костюмы, особенно если их носить сменами, как это делают врачи в инфекционных отделениях, ужасающе парят, и медсестра нашла практичное решение - надела под него только белье, чем подняла дух всем больным отделения на весь день, и даже прославилась - статьи про нее появились даже на Daily Mail и New York Times.

Снимок сразу же покорил социальные сети. Многие мужчины даже захотели позвать девушку замуж. Правда, сама девушка стеснялась свалившейся на нее славы. Но коллеги все же решились раскрыть ее личность.

А в российском Минздраве заявили, что Надя Жукова нарушила требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу. Все произошло еще 19 мая, но мир гудит до сих пор.

Надя Жукова - медсестра без одежды / Mash

Медсестра Надя Жукова объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

По информации российских изданий, Надежде Жуковой 23 и она еще учится. Тем не менее, после скандала, который учинили в Министерстве, она взяла больничный, и не отвечает на контакты СМИ.

"Она в шоковом состоянии и боится вообще потерять работу", - сообщил коллега девушки.

Кроме того, в больнице нехватка "пижам" для защитных костюмов.

"Защитные костюмы надевают на пижаму одноразовую или х/б, - рассказывала ранее коллега Надежды. - За смену есть 4-5 перерывов. После каждого захода ты полностью переодеваешься: костюм - в мусор, одноразовую пижаму - в мусор, если х/б, то в стирку, белье (это третий слой) считается чистым. Расчеты в смене на один этаж: 9 человек - это 36-54 пижамы. Этажей девять. Плюс еще три этажа первого госпиталя. 360-522 пижамы в сутки на всю больницу, не считая лабораторию. Как минимум сутки их будут стирать, то есть на следующий день нужно еще столько же пижам", - пишет КП.ру со ссылкой на коллег Надежды.

Кроме того, в сети уже есть видео, опубликованные еще ранее, где врачи мужчины и женщины появлялись в таком же виде - все по одной и той же причине, а врач из той же больницы заявил, что сам не раз уже ходил в трусах под защитным костюмом.

Кстати, поддержал девушку и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поблагодарил медработника за труд и сказал, что никаких санкций к ней применять не будут.

Тем не менее, в отличии от церковно-патриархальной России, на Западе оценили решение медсестры - в странах, где у женщин существуют права, не видели ничего плохого в решении медсестры, и наоборот, героизировали ее.

Знаменитая художница из Каналы Marmalade Mum вдохновилась поступком Надежды, и уже опубликовала первый арт героини, написанной с нее.

"Мне очень нравится этот образ", - написала Marmalade Mum.

Надя Жукова / Murmalade Mum

Она не исключает, что создаст еще арты по Надежде Жуковой.

Напомним, на утро, 22 мая, в Украине зафиксировано 20 148 случаев заражения коронавирусом. По данным Министерства охраны здоровья, по сравнению с 21 мая, количество подтвержденных случаев увеличилось на 442.