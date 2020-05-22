УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Тульская медсестра без одежды стала мэмом и прославилась на весь мир

22 мая 2020, 13:28

Всем известно, насколько неудобная защитная одежда, которую используют медики во время лечения коронавируса. Тульская медсестра прославилась на весь мир, когда пришла в купальнике под своим прозрачным костюмом к пациентам.

Надежда Жукова
Надежда Жукова - тульская медсестра

Фото медсестры из Тульской больницы облетело весь мир, и стало вирусным  - благодаря тому, что тульская медсестра без одежды надела прозрачный защитный костюм для лечения больных коронавирусом. Надя Жукова из Рязанского государственного медицинского университета продемонстрировала эффективный и эффектный способ решения проблемы с ношением спецкостюма для врачей.

Защитные костюмы, особенно если их носить сменами, как это делают врачи в инфекционных отделениях, ужасающе парят, и медсестра нашла практичное решение - надела под него только белье, чем подняла дух всем больным отделения на весь день, и даже прославилась - статьи про нее появились даже на Daily Mail и New York Times.

Снимок сразу же покорил социальные сети. Многие мужчины даже захотели позвать девушку замуж. Правда, сама девушка стеснялась свалившейся на нее славы. Но коллеги все же решились раскрыть ее личность.

А в российском Минздраве заявили, что Надя Жукова нарушила требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу. Все произошло еще 19 мая, но мир гудит до сих пор.

Надя Жукова - медсестра без одежды
Надя Жукова - медсестра без одежды / Mash

Медсестра Надя Жукова объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

По информации российских изданий, Надежде Жуковой 23 и она еще учится. Тем не менее, после скандала, который учинили в Министерстве, она взяла больничный, и не отвечает на контакты СМИ.

"Она в шоковом состоянии и боится вообще потерять работу", - сообщил коллега девушки.

Кроме того, в больнице нехватка "пижам" для защитных костюмов.

"Защитные костюмы надевают на пижаму одноразовую или х/б, - рассказывала ранее коллега Надежды. - За смену есть 4-5 перерывов. После каждого захода ты полностью переодеваешься: костюм - в мусор, одноразовую пижаму - в мусор, если х/б, то в стирку, белье (это третий слой) считается чистым. Расчеты в смене на один этаж: 9 человек - это 36-54 пижамы. Этажей девять. Плюс еще три этажа первого госпиталя. 360-522 пижамы в сутки на всю больницу, не считая лабораторию. Как минимум сутки их будут стирать, то есть на следующий день нужно еще столько же пижам", - пишет КП.ру со ссылкой на коллег Надежды.

  • Надя Жукова - тульская медсестра без одежды соцсети
  • Надя Жукова - тульская медсестра без одежды соцсети
  • Надя Жукова - тульская медсестра без одежды соцсети
  • Надя Жукова - тульская медсестра без одежды соцсети
  • Надя Жукова - тульская медсестра без одежды соцсети

Кроме того, в сети уже есть видео, опубликованные еще ранее, где врачи мужчины и женщины появлялись в таком же виде - все по одной и той же причине, а врач из той же больницы заявил, что сам не раз уже ходил в трусах под защитным костюмом.

Кстати, поддержал девушку и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поблагодарил медработника за труд и сказал, что никаких санкций к ней применять не будут.

Тем не менее, в отличии от церковно-патриархальной России, на Западе оценили решение медсестры - в странах, где у женщин существуют права, не видели ничего плохого в решении медсестры, и наоборот, героизировали ее.

Знаменитая художница из Каналы Marmalade Mum вдохновилась поступком Надежды, и уже опубликовала первый арт героини, написанной с нее.

"Мне очень нравится этот образ", - написала Marmalade Mum.

Надя Жукова
Надя Жукова / Murmalade Mum

Она не исключает, что создаст еще арты по Надежде Жуковой.

Напомним, на утро, 22 мая, в Украине зафиксировано 20 148 случаев заражения коронавирусом. По данным Министерства охраны здоровья, по сравнению с 21 мая, количество подтвержденных случаев увеличилось на 442.

коронавирус в России новости России соцсети коронавирус симптомы
Сейчас вы просматриваете новость «Тульская медсестра без одежды стала мэмом и прославилась на весь мир». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:47
В Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома
13:28
Тульская медсестра без одежды стала мэмом и прославилась на весь мир Фото
13:27
Авто в лепешку: в результате ДТП на Одесской трассе – 8 погибших и раненых
13:22
Будет ли работать транспорт в Киеве: Кличко объяснил ситуацию и обратился к Кабмину
13:09
Кто выходит из карантина, а кто нет: в МОЗ объяснили свой выбор областей Видео
12:58
С автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+ Фото Видео
12:51
Сотни миллиардов на СOVID-19: названа сумма заработка бизнесменов из США
12:43
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 22 мая
12:15
Вымогательство и наезд нацгвардейцев: что известно о массовой бойне на Житомирщине
12:04
Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус
11:57
Что почитать на карантине - 5 любимых книг Аллы Костромичевой
11:57
"Просто нет слов": в Черноморске школьницы поиздевались над больной сверстницей – видео Видео
11:48
Специалисты рассказали о новых атаках на разработчиков онлайн-игр
11:42
Украину накроет холод с севера: синоптик дал неожиданный прогноз до конца мая Видео
11:33
На кону $9 триллионов: как США будут выбивать из Китая "коронавирусную" компенсацию мнение
11:30
В Польше при странных обстоятельствах погиб украинец
11:22
Трейлер фильма Довод появился онлайн в игре Fortnite Видео
11:11
Умер депутат шести созывов Рады Анатолий Матвиенко
11:01
Массовый расстрел на Житомирщине: в полиции рассказали подробности Фото
10:36
ГБР срочно вызвало Порошенко на очередной допрос Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять