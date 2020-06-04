Наказание за беспечность: врач объяснила, почему Киев снова уйдет в карантин

Киевляне на улицах и в транспорте перестали соблюдать дистанцию/ УНИАН

Любое решение по ужесточению карантина в Киеве или любом другом городе страны будет частично политическим.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучила профессор медицины Екатерина Амосова, комментируя известие о том, что в столице могут отменить послабления из-за роста зараженных.

"Наша власть сама себе определила критерии смягчения карантина – я не встречала такого в западной специальной литературе. Если следовать их критериям, то, конечно, открывать ничего нельзя. И в этом есть трудный баланс между риском смертей от коронавируса и безработицей и обнищанием украинцев из-за потери работы, у которых не останется денег лечить инфаркты, инсульты, онкологию, от которых тоже умирают", - рассказала Амосова.

Читайте такжеКиеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причинуПо ее словам, есть несколько причин роста заболеваемости.

"Это не только из-за послабления карантинных мер, но и из-за отказа граждан от ношения масок и несоблюдения дистанции в два метра, как мы это видим на улицах. Люди увидели, что никто массово не умирает, как в Италии и Нью-Йорке, и расслабились полностью. Второе объяснение – у нас стали делать больше ПЦР-тестов, потому что в начале карантина работали сначала одна, а потом всего две лаборатории на всю Украину, теперь их значительно больше. Чем больше тестируем, тем больше случаев выявляем", - объяснила профессор.

По мнению Амосовой, о повышении роста заболеваемости четко говорит фактор заполняемости инфекционных больниц и затребованности аппаратов ИВЛ, потому, принимая решения о карантине, необходимо опираться на эти данные. "Пока, насколько я знаю, у нас заполняемость продолжает оставаться невысокой", - заключила медик.

Напомним, ранее замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут не смягчить карантин из-за роста заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19.