УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Наказание за беспечность: врач объяснила, почему Киев снова уйдет в карантин

4 июня 2020, 19:45

Рост заболеваемости коронавирусом в Киеве связан с несоблюдением дистанции и отказом от ношения масок

Карантин, транспорт
Киевляне на улицах и в транспорте перестали соблюдать дистанцию/ УНИАН

Любое решение по ужесточению карантина в Киеве или любом другом городе страны будет частично политическим.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучила профессор медицины Екатерина Амосова, комментируя известие о том, что в столице могут отменить послабления из-за роста зараженных.

"Наша власть сама себе определила критерии смягчения карантина – я не встречала такого в западной специальной литературе. Если следовать их критериям, то, конечно, открывать ничего нельзя. И в этом есть трудный баланс между риском смертей от коронавируса и безработицей и обнищанием украинцев из-за потери работы, у которых не останется денег лечить инфаркты, инсульты, онкологию, от которых тоже умирают", - рассказала Амосова.

Читайте такжеКиеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причинуПо ее словам, есть несколько причин роста заболеваемости.

"Это не только из-за послабления карантинных мер, но и из-за отказа граждан от ношения масок и несоблюдения дистанции в два метра, как мы это видим на улицах. Люди увидели, что никто массово не умирает, как в Италии и Нью-Йорке, и расслабились полностью. Второе объяснение – у нас стали делать больше ПЦР-тестов, потому что в начале карантина работали сначала одна, а потом всего две лаборатории на всю Украину, теперь их значительно больше. Чем больше тестируем, тем больше случаев выявляем", - объяснила профессор.

По мнению Амосовой, о повышении роста заболеваемости четко говорит фактор заполняемости инфекционных больниц и затребованности аппаратов ИВЛ, потому, принимая решения о карантине, необходимо опираться на эти данные. "Пока, насколько я знаю, у нас заполняемость продолжает оставаться невысокой", - заключила медик.

Напомним, ранее замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут не смягчить карантин из-за роста заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19.

новости Украины коронавирус в Киеве коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Наказание за беспечность: врач объяснила, почему Киев снова уйдет в карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства
20:42
Изнасилование в полиции Караглыка: появились три новые жертвы подозреваемых
20:24
Аэропорт Борисполь возобновляет внутреннее авиасообщение: названа дата и новые правила
20:20
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что нельзя делать и кому опасаться Видео
20:01
Лех Валенса требует для Украины большей помощи от Европы и мира
20:01
Бунт в Штатах показал, что большая американская революция неизбежна мнение
19:45
Наказание за беспечность: врач объяснила, почему Киев снова уйдет в карантин
19:36
В Госпогранслужбе рассказали, нужно ли прибывшим из-за границы отправляться на самоизоляцию
19:15
Учел нарушение карантина: Зеленский снова посетил кафе под Хмельницким
18:59
Дистанционное образование в Украине – что ждет родителей и детей Видео
18:46
Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ: список
18:44
Need For Speed в Одессе: 12-летний ребенок на угнанном BMW пытался скрыться от полиции – видео Видео
18:30
Названо строгое наказание за нарушение новых ПДД владельцами евроблях
18:14
Киевское метро выложило список станций, что закрывают на вход Видео
18:02
Полно оружия: полиция нашла у участников перестрелки в Броварах целый арсенал - видео Видео
17:59
Угроза остается: в НАН оценили риски роста заболеваемости COVID-19 Видео
17:49
Участник Х-Фактора накинулся на Джамалу и alyona alyona за неподдержку бунта в США Видео
17:44
Кандидат на должность министра образования оскандалился научным плагиатом
17:28
Украина готовит отмену виз для иностранцев: Зеленский назвал список стран
17:11
Выход из карантина: Укрзализныця запустила еще несколько поездов - перечень
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять