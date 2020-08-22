"Накрыла первая волна COVID-19": Зеленский объяснил, почему Украина отстала от Европы

В Украине не было первой волны коронавируса, тогда, когда она была в Европе, по одной причине, поделился президент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас наступила первая волна китайского коронавируса COVID-19, и она нарастает.
В Украине не было первой волны вируса в то время, когда она была в Европе, поскольку ее в нашей стране просто сбили, рассказал глава государства в интервью телеканалу Україна 24.
В то же время украинский лидер предупредил, что ни количество коек в больницах, ни количество специалистов не смогут выдержать второй или третьей волны коронавируса, если она будет очень мощная.
"У нас в Украине первой волны реально не было. Сейчас она наступила, и сейчас мы растем. Первую волну мы просто сбили, в Украине ее не было, в то время, когда она была в Европе. Это связано с тем, что мы принимали людей домой, мы не блокировали, мы их возвращали домой…", – заявил президент.Читайте такжеЗеленский заявил, что коронавирус полностью остановит медицину
Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине пересек "красную линию" – количество больных превысило отметку в 100 тысяч человек. Также установлен новый суточный антирекорд по количеству больных – вирус нашли еще у 2 тысяч 328 человек.