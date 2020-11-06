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Нардеп пояснил сумму штрафа за отсутствие маски

6 ноября 2020, 17:26

Политик рассказал, когда взыскание будет максимальным.

Коронавирус, карантин
Депутат пояснил, что будет влиять на размер штрафа за отсутствие маски / Фото Reuters

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от партии Слуга народа Денис Монастырский заявил, что размер штрафа за отсутствие маски в общественных местах будет зависеть от того, как нарушитель отреагирует на замечание о нарушении закона.

"Соответственно, насколько человек реагирует. Например, если ситуация, которую мы видели сегодня – там человек, просто уже сами люди выталкивают (из транспорта, – прим. Ред.), а она говорит: "Я принципиально не надену маску, так не будет", – конечно, я думаю, что штраф должен быть максимальным в этом случае", – цитирует депутата УНИАН.

По словам Монастырского, это традиционные меры, которые применяют за такое правонарушение. Он добавил, что в ближайшее время не ожидает большого количества штрафов, но надеется на исполнение закона ответственными гражданами страны.

Читайте такжеВ Николаеве полиция жестко вытащила из маршрутки пассажира без маскиПолитик пояснил, что цель принятого Радой решения – не в наказании, а в намерении привить украинцам заботу о себе и окружающих. Как подчеркнул он, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает за нарушение правил карантина штраф от 17 тыс. грн. Нардеп считает эту сумму чрезмерно высокой, поэтому будет проявлять инициативу для пере6смотра данной законодательной нормы.

"Считаю, что эта статья требует доработки. Но считаю, что мы это сделаем отдельно… Я вижу и предвижу, что в ближайшее время мы будем пересматривать, предлагать пересмотреть эту норму. Как видим, она не действует", – отметил депутат.

Монастырский добавил, что в течение полугода со времени введения этой нормы было наложено до 10% штрафов.

Карантин в Украине

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