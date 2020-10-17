Нардеп предупредил, когда Украине грозит 400 тысяч активных больных коронавирусом

В декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, предупредил нардеп / УНИАН

Нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине за последние две недели почти на треть возросло количество активных больных коронавирусом Covid-19.

Если в нашей стране сохранится такая динамика, то в декабре количество активных больных достигнет отметки в 400 тысяч человек, поделился народный избранник на своей странице в Facebook.

Радуцкий намекнул, что в Украине уже сейчас нужно сделать все, чтобы сдержать темпы эпидемии, иначе в конце зимы украинская система здравоохранения может не выдержать наплыва больных.

"…За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больных…", – поделился нардеп.

Народный избранник отметил, что если в украинском государстве будет 400 тысяч активных больных коронавирусом, то в больницах необходимо будет обеспечить 60 тысяч койко-мест.

Читайте такжеЛяшко назвал условия жесткого локдауна в Украине и рассказал о "красной линии""...Расчеты показывают, что наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать. Но декабрь не последний месяц зимы. Второй пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль. Поэтому мы уже сегодня должны делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии…", – подчеркнул Радуцкий.