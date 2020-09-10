Нарушение карантина в "красной зоне": какая ответственность грозит учителям

Из-за нарушения карантина учителям, в частности, грозит уголовная ответственность / УНИАН

В некоторых украинских городах, которые попали в "красную зону" и не ужесточили карантин, введенный для борьбы с коронавирусом Covid-19, в частности, не закрыли учреждения образования, учителям грозит гражданская, административная и уголовная ответственность.

Министерству образования и науки Украины обратилось с письмом к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных госадминистраций и Киевской городской госадминистраций, к руководителям учреждений образования, в котором отмечается необходимость соблюдения закона при организации образовательного процесса.

В МОН добавили, что за нарушение карантина гражданам грозит административная ответственность – штраф, который составляет от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум – 17 грн).

Штраф для чиновников за это же нарушение составляет от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Уголовном кодексе прописано наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, которое повлекло существенный вред здоровью детей (ст. 137).

Такое правонарушение наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей повлекло тяжелые последствия или смерть, – злоумышленнику грозит, в частности, ограничение или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также с учителей могут взыскать деньги за моральный ущерб, который причинили проблемы со здоровьем. Ответственность за причиненный моральный ущерб прописана в ст. 1167 Гражданского кодекса.