Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / instagram.com/kensingtonroyal/

Принц Уильям, второй наследник престола Великобритании тайно переболел коронавирусом в апреле 2020 сразу после начала карантина и пандемии.

Инсайдеры раскрыли подробности его болезни изданию The Sun.

Принц Уильям заболел в то же время, что Борис Джонсон и принц Чарльз заболели коронавирусом в начале марта и в апреле. Он на неделю пропал с публики, а потом начал проводить онлайн-встречи.

Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям правительства, он изолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.

Примечательно, что в апреле он провел 14 телефонных и видеозвонков - во второй половине месяца.

"Происходили важные дела, и я не хотел никого беспокоить", - говорил принц Уильям по поводу своего молчания.

Инсайдеры утверждают, что принца Уильяма довольно сильно поразил вирус - он действительно слег.

"В какой-то момент ему было трудно дышать, поэтому очевидно, что все вокруг него были изрядно напуганы. После осмотра медиков и положительного результата теста - что, очевидно, было большим шоком, учитывая, насколько он здоров и здоров, - Уильям решил, что все должно быть в обычном режиме", - приводит издание слова своих источников.

Принц Уильям не хотел пугать народ.

После того, как информация о болезни принца Уильяма появилась в Сети, пока что Букингемский дворец не делал официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, что еще в марте появилась информация, что сотрудники дворца заболели коронавирусом - после этого королева Елизавета II изолировалась в Виндзорском замке.

25 марта мир был шокирован новостью о тяжком недуге принца Чарльза.

До этого стало известно, что коронавирусом заболел один из помощников Елизаветы II.