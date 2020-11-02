УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это

2 ноября 2020, 10:10

Королевская семья Великобритании не смогла полностью уберечься от коронавируса, несмотря на все предосторожности.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / instagram.com/kensingtonroyal/

Принц Уильям, второй наследник престола Великобритании тайно переболел коронавирусом в апреле 2020 сразу после начала карантина и пандемии.

Инсайдеры раскрыли подробности его болезни изданию The Sun.

Принц Уильям заболел в то же время, что Борис Джонсон и принц Чарльз заболели коронавирусом в начале марта и в апреле. Он на неделю пропал с публики, а потом начал проводить онлайн-встречи.

Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям правительства, он изолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.

Примечательно, что в апреле он провел 14 телефонных и видеозвонков - во второй половине месяца.

"Происходили важные дела, и я не хотел никого беспокоить", - говорил принц Уильям по поводу своего молчания.

Инсайдеры утверждают, что принца Уильяма довольно сильно поразил вирус - он действительно слег.

"В какой-то момент ему было трудно дышать, поэтому очевидно, что все вокруг него были изрядно напуганы. После осмотра медиков и положительного результата теста - что, очевидно, было большим шоком, учитывая, насколько он здоров и здоров, - Уильям решил, что все должно быть в обычном режиме", - приводит издание слова своих источников.

Принц Уильям не хотел пугать народ.

После того, как информация о болезни принца Уильяма появилась в Сети, пока что Букингемский дворец не делал официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, что еще в марте появилась информация, что сотрудники дворца заболели коронавирусом - после этого королева Елизавета II изолировалась в Виндзорском замке.

25 марта мир был шокирован новостью о тяжком недуге принца Чарльза.

До этого стало известно, что коронавирусом заболел один из помощников Елизаветы II.

принц Уильям новости Великобритании коронавирус новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:47
В Минздраве назвали условие для полного локдауна в Украине
10:32
Легендарный Silent Hill возвращается — в Сети назвали дату презентации Видео
10:31
Новый удар США по России: эксперт раскрыла планы Вашингтона в случае победы Байдена Видео
10:30
Липосакция - не инструмент для похудения: названы факты Видео
10:18
Кому достанется Белый дом: стали известны рейтинги Трампа и Байдена Видео
Реклама
10:17
Односторонняя любовь: признаки отношений, в которых любит только один Видео
10:10
Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это
10:07
Украина окончательно превратилась в "банановую республику" мнение
10:01
В России застрелили из арбалета "колбасного короля"
09:52
Степанов объяснил, почему в больницах не хватает кислорода Видео
09:41
В Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах Видео
09:37
Потап определил судьбу Дорофеевой и Позитива после развала группы Время и Стекло
09:28
Кардиологи из США определили лучшие диеты для здорового сердца: топ-6 Видео
09:17
В Ивано-Франковске мужчина устроил пальбу, три человека в больнице
09:06
В Слуге народа назвали сроки формирования нового состава КСУ Видео
08:56
Гороскоп на 2 ноября для всех: любовные приятности и судьбоносные сны Видео
08:53
Коронавирус в Киеве 2 ноября: еще более 500 больных и новые жертвы
08:51
Аутизм: британские врачи назвали преимущества заболевания Видео
08:46
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
08:42
В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасатели вытащили девочку Видео
Реклама
08:36
Выбросьте статистику МОЗ в мусорник. Масштабы поражения гораздо страшней мнение
08:30
Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 10 выпуск полностью Видео
08:22
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин Видео
08:13
Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь Видео
08:01
Выборы президента Молдовы: Санду обогнала пророссийского Додона
08:00
Синдром отмены никотина: названы 6 главных симптомов Видео
07:57
Иммунолог назвал простой способ защититься от коронавируса Видео
07:28
В Украине обновили зоны карантина - полный список городов
06:53
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
06:53
Запад упорно не хочет понять про Украину один простой факт мнение
06:31
"Будет майдан и война": астролог сказал, кто станет президентом США
06:23
В моду вернулись ботильоны из 50-х с королевским очарованием - фото Фото
06:12
Вакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности Видео
05:23
Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказал, кому ждать большого фарта
03:59
Ученые выяснили, как недосып бьет по способности работать
03:55
Завораживающий маникюр омбре - самый красивый маникюр осень 2020: фото Фото
03:02
Пашинян обвинил Турцию в вербовке тысяч сирийских наемников для Азербайджана Видео
02:30
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
01:57
Ученые выяснили, как связаны томатный сок и высокое давление Видео
01:29
Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности
Реклама
00:51
Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина
00:19
В чем встречать 2021 год и год кого это будет
01 ноября, воскресенье
23:58
Врач пояснила закупку Украиной "неэффективного" ремдесивира от Covid-19
23:42
Укрзализныця прекращает продажу билетов из городов красной зоны
23:39
Танці з зірками 2020 10 выпуск: кто покинул шоу 1 ноября Видео
23:17
"Здесь бабушка сейчас умрет": очевидцы поделились подробностями ДТП на Майдане
23:04
Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт Видео
22:56
Папа Римский ошарашил обращением к противникам карантина
22:33
Коронавирус в Украине 1 ноября – за сутки выявили почти 8 тысяч больных COVID-19 Видео
22:24
Зеленский для The Financial Times перечислил противников реформ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять