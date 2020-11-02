Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это

Королевская семья Великобритании не смогла полностью уберечься от коронавируса, несмотря на все предосторожности.
Принц Уильям, второй наследник престола Великобритании тайно переболел коронавирусом в апреле 2020 сразу после начала карантина и пандемии.
Инсайдеры раскрыли подробности его болезни изданию The Sun.
Принц Уильям заболел в то же время, что Борис Джонсон и принц Чарльз заболели коронавирусом в начале марта и в апреле. Он на неделю пропал с публики, а потом начал проводить онлайн-встречи.
Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям правительства, он изолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.
Примечательно, что в апреле он провел 14 телефонных и видеозвонков - во второй половине месяца.
"Происходили важные дела, и я не хотел никого беспокоить", - говорил принц Уильям по поводу своего молчания.
Инсайдеры утверждают, что принца Уильяма довольно сильно поразил вирус - он действительно слег.
"В какой-то момент ему было трудно дышать, поэтому очевидно, что все вокруг него были изрядно напуганы. После осмотра медиков и положительного результата теста - что, очевидно, было большим шоком, учитывая, насколько он здоров и здоров, - Уильям решил, что все должно быть в обычном режиме", - приводит издание слова своих источников.
Принц Уильям не хотел пугать народ.
После того, как информация о болезни принца Уильяма появилась в Сети, пока что Букингемский дворец не делал официальных заявлений по этому поводу.
Напомним, что еще в марте появилась информация, что сотрудники дворца заболели коронавирусом - после этого королева Елизавета II изолировалась в Виндзорском замке.
25 марта мир был шокирован новостью о тяжком недуге принца Чарльза.
До этого стало известно, что коронавирусом заболел один из помощников Елизаветы II.